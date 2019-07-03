提高Fed鴿派力量？川普提名兩位新 Fed 董事

週二 (2 日) 美國總統川普表示，他將提名 Judy Shelton 與 Christopher Waller 為新的聯準會人選。先前川普一直積極地尋求填補 Fed 兩個空缺的席位。

美國總統川普在 twitter 上表達提名 Fed 人選 (來源: CNBC)

Judy Shelton 曾在美國總統川普於 2016 年競選期間，擔任過經濟顧問。先前曾提出金融制度應該回到金本位制。此外，過去也常批評現任的 Fed 制度。在貨幣政策看法上，是相當鴿派的代表人物。

Judy Shelton 先前就被認為是川普可能獲提名的人選。她在上個月的媒體採訪中曾表示，若她擔任 Fed 委員，將會盡可能「快速並有效」降低利率。「希望在 1 至 2 年內將利率降至 0%。」Judy Shelton 表示。

Christopher Waller 為現任聖路易斯聯邦銀行的副總裁，將被川普提名為新的聯準會董事。川普則未明確說明提名 Judy Shelton 在聯準會的位子。

先前川普曾尋求 Stephen Moore 與 Herman Cai n 兩位成為 Fed 席位的候選人，但都無果。Stephen Moore 是位保守派的評論家，不過在 5 月時退出了這項選擇，因不想他的職涯與個人生活遭到大眾評論。Herman Cain 則為一名商人，也曾為共和黨的總統候選人，在 4 月底時也婉拒了這項提名。