起風了？ 信義房屋調查：房市看跌比例近22季新低

信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行今年第 3 季購屋意向調查，此次調查受訪者對未來房價看跌比例，收斂到 35%，是近 22 季調查以來最低的一次，目前市場對房市看法的最大公約數，從看跌轉為持平，反應現在房市能見度逐步提升，看跌情緒淡化後，自住買盤將持續回流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對未來房價情緒，從悲觀轉為中性持平，有需求的民眾比較敢買，不像前幾年擔心房子買了房價會下跌，反應出來今年房市交易量出現明顯量增，連帶價格也止跌回穩，部分區域房價甚至較谷底略為反彈。

此次調查也顯示，市場上認為，房價持平是最大公約數，有近一半的受訪者認為房價持平，而前幾年市場主流則是看跌為主，最悲觀時有高達 75% 的受訪者看跌房價，但 2017 年開始就逐漸收斂，此季調查則剩下 35% 的人看壞，認為持平的比例則拉高到 49%。

至於六都的房市看法部分，新北市、桃園市、台中市與台南市，都是認為未來房價持平比例在一半以上的區域，台北市則是持平與下跌的比例接近，至於「租與買哪個划算」的調查中，有 4 成受訪者認為沒想過，有需求有能力就會買，比例最高，另外有 31% 則認為買比租划算，認為「租比買划算」的比例約為 21%，曾敬德認為，可能上網搜尋的民眾都是購屋需求比較明確的族群，因此調查出來「租比買划算」的比例偏低。

外在事件影響部分，調查顯示有近半民眾認為沒有影響，會繼續購屋腳步，另外也有 31% 認為不清楚先觀望，僅有 23% 認為有受總統大選影響而暫緩購屋。

曾敬德指出，經過 4 年的時間修正與盤整後，民眾對於房市已經從悲觀轉為持平，有需要的民眾回籠到市場上購屋，而過去積壓的遞延回籠帶動量能回升，價格略為反彈，不過當前房市僅是回到較為正常的市況，距離樂觀與房價可能上漲還有相當一段差距。

此一調查是信義房屋針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2019 年 6 月 6 日 - 6 月 17 日，總計回收 990 份網路問卷。在 95% 信心水準，抽樣誤差於正負 3% 以內。