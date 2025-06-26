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〈房產〉繳逾26年 全台去年第四季房貸期數達317期 追平歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北


根據統計，2024 年第四季全國平均房貸期數達 317 期，追平前一季的歷史新高紀錄，2022 同期全國平均房貸期數還在 300 期以下，房仲業者指出，這反映高房價環境下，民眾傾向拉長還款年限以減輕每月財務壓力。

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全台去年第四季房貸期數達317期，追平歷史新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，六都與新竹地區的平均房貸期數皆超過 25 年，其中新竹縣更高達 343 期，約等同 28.6 年。顯示 30 年房貸已逐漸取代 20 年房貸，成為主流選擇。


信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若 20 年與 30 年房貸的比例各半，平均期數約為 300 期（25 年），但從 2023 第三季新青安上路後，購屋者的平均房貸期數就超過 300 期，已經連續 6 季時間都在平均 25 年以上，顯示使用 30 年期以上貸款的比重已高於 20 年期，甚至在「新青安」政策上路後，部分首購族選擇 40 年期房貸，延長還款期限以爭取更大資金靈活度。

進一步分析區域數據，2024 年全國第四季平均房貸期數為 317 期，2022 年同期則是 297 期，2023 第四季平均 304 期。其中房貸期數又以新竹縣居冠，平均期數達 343 期，其次新北、台中、台南、高雄、新竹市等地，平均皆逾 27 年。此趨勢顯示，不僅房價持續推升房貸年期，長年期貸款也正快速普及。

由於房價上揚，透過長年期房貸一來可以減少每月還款壓力，二來每個月的月付金減少，也有利銀行評估個人的收支比例，增加可以貸款的金額，長年期房貸會興起銀行態度也是關鍵，現在銀行對於 30 年期房貸的接受度也高。

曾敬德提醒，雖然長年期房貸可減輕短期壓力，但總利息支出也隨之提高，特別是有使用寬限期的借款人，更需留意寬限期結束後本金償還壓力的突增。

 

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