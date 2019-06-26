〈雙子星案遭駁回〉南海控股團隊會商對策 但尚未獲正式公文

第 6 度招標的「台北雙子星」案，去年底完成最後階段價格評比，由南海控股集團為主的外資團隊，獲最優申請人資格，但經濟部投審會今 (26) 日認定南海發展與中國關聯極深，以不利國家安全為由駁回；對此，南海集團強調，尚未接獲正式公文，團隊正為此進行會商。

雙子星案為高達 600 億元的台北市西區大型的開發案，原預計由台北市捷運局在 3 月底前完成投資契約簽定，但時程一直拖延到今天仍未完成。主要是因南海控股在送件經濟部投審會審查階段，從 3 月一路遭要求補件，主要是外界質疑其背景有中資、資金來源。

而投審會今天確定駁回香港商南海發展有限公司（NAN HAI DEVELOPMENT LIMITED）及馬來西亞商馬頓有限公司（MALTON BERTHAD）等申請匯入相當於新台幣 10 億元等值外幣，投資設立台灣南海發展公司，投審會提出的理由，是「因認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第 7 條認定對國家安全有不利影響」。

藍天宏匯先前在台北雙子星開發案競標時，在價格標不敵南海而失利，而在投審會駁回港資南海發展的台北雙子星開發案後，擁有第二順位議約權藍天宏匯集團的下一步因此受外界關注。