〈房產〉雙北購屋區熱門總價區域 內湖及中和成交量奪冠

根據房仲業者最新房產趨勢調查顯示，雙北市消費者預計的購屋總價，台北市民眾預計的購屋總價主要落在 1000-2000 萬元間，新北市則在 600-1000 萬之間居多數，而依實價登錄資料，在此購屋預算下，北市內湖成交最多，新北市中和最高。

永慶房屋據近 1 年雙北市實價登錄資料，統計雙北市消費者預計購屋的熱門總價帶主要成交行政區，其中，台北市成交總價 1000 萬元至 2000 萬元購屋熱區落在內湖、中山及文山區，新北市成交總價 600 萬元至 1000 萬的房屋多落在中和區、新莊區及淡水區。

根據永慶房屋第 3 季房產趨勢調查顯示，有意在台北市購屋的民眾，約有 43% 的消費者，預計購屋總價落在 1000-2000 萬之間，進一步觀察近一年實價登錄資料，排除 2 年內新屋交屋後，總價落在此一價位區間的交易案件以內湖區最多，成交量有 564 件。

謝志傑表示，內湖區有科技產業園區吸引就業人潮，區內大型百貨商場林立，採買機能強，加上綠覆高，生活環境宜人，吸引不少民眾來此購屋，而該總價區間成交不少公寓型產品，成交單價落在每坪 38 萬元至 50 萬元之間，另外，包括內湖路一段、民權東路六段、康寧路三段、成功路四段都是熱門交易路段。

台北市排名第二的「中山區」，近一年總價 1000 萬元到 2000 萬元間的交易量有 423 件，謝志傑指出，以北市蛋黃區來說，中山區平均單價較低，同樣的總價可以買到相對較大的坪數，因此吸引不少想住進蛋黃區的購屋客，除此之外，中山區商業機能發達，交通便利，加上產品多元，讓中山區長期以來都是交易熱區的常勝軍，熱門交易路段有中山北路、北安路、新生北路及龍江路。

台北市「文山區」總價 1000 萬元至 2000 萬元間的的住宅近一年交易量有 416 件位居第三，主要在於文山區的平均單價最低，並且緊鄰大安區及信義區，來往十分便捷，區內綠地公園多，並且是知名文教區，居住環境單純，成交產品較多是電梯大樓，主要的成交路段有興隆路二段、福興路、景興路及辛亥路四段。

同時，統計顯示，有意在新北市購屋的民眾有 53% 的消費者預計購屋總價落在 600 萬元至 1000 萬元之間，而該總價區間以「中和區」近一年成交 907 件最多，其次是「新莊區」成交 807 件，第三則是有 757 件交易的「淡水區」。