鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-14 16:20

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根據 Bankrate 2025 年房貸利率趨勢調查顯示，經歷疫情後房市熱潮 5 年，美國屋主對於重返房市似乎日趨謹慎。

美國屋主購售屋意願創5年新低 高利率「鎖定效應」持續衝擊房市(圖:shutterstock)

主要調查結果

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• 購屋意願低落：約有半數 (51%) 的美國屋主表示，無論今年房貸利率如何變動，他們對於購買另一套房屋感到不適應，這一比例比 2024 年的調查結果上升了 13 個百分點。

在所有美國成年人中，超過一半 (55%) 表示，無論今年房貸利率如何，他們都不會考慮購屋。此外，有 40% 的屋主表示，房貸利率需要降至 6% 以下，他們才會考慮購屋，而僅有 1% 的人表示他們在利率為 6% 或更高時會考慮購屋。

• 售屋意願不高：超過半數 (54%) 的屋主表示，今年沒有任何房貸利率能讓他們自在地出售房屋，較去年增加了 12 個百分點。只有 3% 的屋主表示，在房貸利率達到 6% 或更高時，他們會考慮出售房屋。

• 再融資興趣缺缺：不到 1% 的屋主表示，在房貸利率達到 6% 或更高時，他們會考慮今年為其房屋貸款再融資。超過一半 (54%) 的屋主表示，他們今年不會考慮再融資，而另有 35% 的屋主則表示，利率必須降至 5% 以下，他們才會考慮新的貸款。

「鎖定效應」持續影響房市

這項調查結果表明「鎖定效應」(lock-in phenomenon) 持續對房市造成影響。在疫情期間，許多美國人買房或進行了再融資，鎖定了低於 4% 的長期房貸利率。現在，由於利率飆升，這些屋主不願為了搬家而放棄這些吸引人的低利率，使得他們「鎖定」在現有的房貸中。

Bankrate 首席財務分析師 Greg McBride 表示：「許多屋主在 2022 年之前以低於 5% 的利率買房或再融資，因此在今天相對較高的利率下，他們沒有太大的意願或誘因進行再融資。」。

專家觀點與未來展望

Greg McBride 指出：「房貸利率在過去近三年來一直沒有低於 6%，因此買賣雙方都已不情願地適應了高利率。」他補充說，許多曾渴望利率回歸 3% 或 4% 的人，現在可能在利率跌至 5% 區間時就會感到滿意。