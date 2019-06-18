〈房產〉桃園、新竹及台中房市可能出現超額供給 估將引爆新一波價格戰

永慶房產集團今 (18) 日發布第 3 季房市前瞻，永慶業務總經理葉凌棋指出，以台灣新建餘屋、使照、建照三大指標推估，全台目前未售部分，加上未來新增供給達 14 萬戶，已形成超額供給的紅色警戒，其中又以桃園、新竹、台中最為明顯，可能引爆新一波價格戰。

今年以來，建商大量推出住宅預售案，葉凌棋認為，如用 3 年施工期來推算，2021-2022 年的新增供給，恐再爆量。

永慶調查顯示，今年上半年的房市移轉棟數推估約 14-14.3 萬棟，較去年同期增加 3-5％，不過在中美貿易戰與總統大選白熱化二個因素下，民眾購屋意願恐轉趨保守觀望，放緩購屋腳步，交易量不易過度樂觀，推估全年交易量約在 28～29 萬棟，年增率 1-5％。

永慶調查顯示，全台北中南各地重劃區案量大，市場的超額供給疑慮未減。以新建餘屋量觀察，近年新建餘屋量逐年攀升，至去年第 2 季仍有 8.01 萬戶，為 9 年來最高待售水位，餘屋量 4、5 年來倍數成長增，相較於家戶數，尤其是以桃園、新竹新建餘屋最多。

以使照、建照來看，全台今年前 4 月全台使照核發量 2.9 萬戶，創 3 年來新高，年增 4％，市場新增供給量不小，多為 2016-2017 年房市不景氣時推出預售產品；今年前 4 月新建照核發 4.5 萬戶，也為 5 年來新高。