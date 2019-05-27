〈房產〉地產交易轉熱絡 建築、購屋貸款餘額雙創高 房市溫和成長中

台灣央行今 (27) 日公布 4 月建築貸款餘額，增至 1 兆 9074 億元，月增 211 億元續創歷史新高，年增率飆上 9%，高於上月年增率 8.8%，顯示土建融需求不斷升溫；購屋貸款餘額也續創新高至 7 兆 563 億元，月增 305 億元，也較去年同期成長 5%，房市景氣同步轉好中。央行不諱言，目前房市正處在「溫和成長」階段。

房仲業者指出，今年上半年房市買氣較去年同期暢旺，以區域表現來看，北部處於溫和復甦階段，台中、高雄則是明顯增溫。

據 CBRE 世邦魏理仕公布國內不動產最新統計，今年前 4 月全台灣商用不動產和土地總交易金額達 1193 億元，年增幅 70%，主要是廠商有擴產需求，預期未來數季工業地產交易將維持熱絡。

從六都買賣移轉棟數來看，4 月六都合計達 1.91 萬棟，年增 28%，創近 5 年來同期新高，反映年後房市快速回溫以及 329 檔期買盤出籠，多數建商均認為，隨著自住買盤需求穩定，整體房市呈緩升格局。

央行也說明，建築貸款除興建一般住宅，還包括建築業購地、建築融資，以及建築業營運周轉金等。

因此，建築貸款餘額不斷攀高，可部分解讀為台商回流的帶動購地蓋廠房等需求正逐漸升溫；而在房市方面，央行也不諱言，目前看到正處在「溫和成長」階段。