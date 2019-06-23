〈觀察〉三大因素牽動 造紙業逐鹿越南 掀南向大戰

中國人工費用從幾年前就見到上漲，讓不少造紙大廠開始布局越南，加上去年開始的美中貿易戰，美國對中國產品徵收高關稅更加快此一趨勢，同時，越南參加了「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，享有免關稅的優勢，造紙業的戰場從中國，大舉移轉逐鹿越南。

在越南大規模造紙廠都是外商，據越南國際造紙技術展統計，外國投資湧入，證明當地工業的發展潛力，未來幾年外國投資公司的總產能預計將達到 500 萬噸，成為東協最強大的造紙業之一，僅次於印尼，超過泰國。

近年中國製造成本大幅上升，其實，從 2017 年開始，中國幾大紙業龍頭就開始紛紛於越南布局，包括理文、玖龍紙業；而台灣工紙龍頭正隆 (1904-TW) 在越南的造紙廠也在 2018 年正式投產，值得關注的是，其中一條年產能 45 萬噸的造紙生產線，是正隆關閉在上海的中隆紙業後，遷移到越南的生產線，粗估總投資金額高達 2.4 億美元 (約合新台幣 78 億元)，成為正隆海外最大的投資案。

正隆正逐步擴增越南產線，越南平陽造紙廠首期 30 萬噸芯紙產能已於去年 12 月完工投產，越南隆安紙器二級廠也已於去年 12 月開始試車，今年首季完工投產；未來更將於越南北部設立第四座紙器廠，更透露在越南取得分額比同業更多、產能更大、工廠更新，擁有絕對優勢，配合越南當地市場需求可期，預期明年越南占比可望拉到 15%，今後越南將逐步貢獻集團營運成長動能。

不只正隆，台紙 (1902-TW) 越南正陽工紙廠去年 10 月第二期量產、年產能 44 萬噸，受到中國環保議題的影響，許多中國紙廠產能受影響，因此越南廠的產能極大比例回銷中國，連帶使台紙在越南設立的嘉富、明富、吉富 3 家紙器廠也同步受惠，產能逼近滿載下，去年台紙 9 月 20 日合併立文紙業成為第 4 座紙器廠，該廠年產能達 2.16 億平方公尺，高於既有 3 廠合計 2.13 億平方公尺產能，帶動產能倍增，為營運增添成長動能。

永豐餘 (1907-TW) 目前在南越、北越分別有 4、3 個紙器廠，其中，南越 4 個廠月產能約 2600 萬平方公尺，接下來還有擴產計畫；而興建中的北越紙器廠，是與一家鞋商合資，永豐餘設廠策略是與客戶同行，就近在當地設廠服務。

美中貿易戰鷸蚌相爭，反而讓許多台商移往越南，越南成為漁翁得利，談到台灣的越南概念股大多只想到紡織、成衣、製鞋業等，然而，隨著越來越多的製造業轉移到越南，越南對紙包裝的需求也越來越大，未來台灣造紙業在越南的擴產計畫，將大舉牽動海外獲利占比的貢獻。

此外，已見到中國造紙業進一步前往馬來西亞布局，包括玖龍、理文、浙江景興等，今年都宣布在馬來西亞設廠，由於馬國一樣有加入 (CPTPP) 享免關稅，加上透過政府政策加持，提高木材出口的附加值，而且還有 10 年稅收優惠政策吸引外資，台灣造紙業下一站是否也跟進將備受矚目，預期將掀起新一波造紙業南向布局的大戰。