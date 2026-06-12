鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-12 13:42

永豐餘 (1907-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長葉惠青指出，永豐餘長期深耕循環經濟，建立 1 套具彈性的分散式低碳能源管理模式，透過自發電、生質綠電及智慧能源三個方向，降低對化石燃料的依賴，並強化廠區自身的供電韌性。

葉惠青表示，面對全球減碳趨勢、地緣政治與 AI 產業帶來的能源需求挑戰，能源已從成本議題，升級為企業競爭力及國家安全的重要基礎。永豐餘透過三大方向，打造高韌性能源生態系。

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首先在提高自發電比例上，永豐餘廠區設有自發電系統，台灣廠區平均自發電比例近 6 成，部分廠區更可達到 8 成的電力自足。

至於發展生質綠電上，永豐餘的沼氣發電系統，除了處理廠內高濃度 COD 製程水，也可消化外部食品污泥、水肥、廚餘等有機廢棄物轉廢為綠能。另外，也啟動木質素生質能發電改建計畫，提升整體發電效率後，年發電量將倍增至 3.6 億度。同時，也逐步提高木質料替代煤炭的比例。

在導入智慧能源系統方面，永豐餘導入表後儲能、微電網與虛擬電廠等智慧能源技術，有效率整合調配不同來源電力。

永豐餘提到，旗下的智慧能源系統不只服務自身工廠，也能回應整體電網需求。廠區可透過台電電力交易平台，在大電網用電吃緊時，調整自身用電或釋出彈性資源，協助減輕電網壓力；虛擬電廠服務則可透過整合不同地點的分散式能源與用電彈性，提供電網調度服務。

展望今年，永豐餘持續以展望 2026 年，永豐餘將持續以「碳為軸、醣為源、數據驅動」作為發展主軸，逐步建立並強化具彈性的分散式低碳能源管理模式，提高能源自主能力與供電穩定性。