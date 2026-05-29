鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-29 18:41

正隆 (1904-TW) 今 (29) 日召開股東會，正隆表示，隨著台灣與中國市場需求逐步回溫，加上越南市場持續成長，今年整體營運審慎樂觀。其中，在越南各廠區產能陸續到位後，預期未來越南紙器總產能將突破 10 億平方米。

正隆表示，雖然 2025 年全球經濟維持溫和復甦，AI、智慧製造及綠能投資成為重要動能，但地緣政治與能源價格波動仍帶來挑戰。面對市場變化，正隆持續聚焦智慧產銷與區域布局，提升營運效率與供應彈性。

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正隆說明越南廠區產能，越南平陽造紙廠第三期工紙產能已順利投產，成為當地最大、百萬噸級低碳循環造紙基地。另外，也同步擴張紙器產能，南越濱吉廠第二條產線已正式啟用，北越寧平省第 6 座紙器廠則規劃在 2027 年完工。整體而言，越南紙器總產能未來將突破 10 億平方米，可提升接單穩定度與競爭力。

低碳轉型上，正隆升級「3R PLUS 減碳製造價值鏈」，並導入智慧產銷、智能汽電與 AI 應用，提升能源管理效率與營運效能。

同時，積極布局沼氣綠電與生質能汽電共生，推動造紙產業由「製造」邁向「創能」。其中，竹北廠生質能汽電系統已穩定運轉，后里廠也啟動建置 120 噸級生質汽電共生系統，降低對煤炭依賴、強化能源自主，挹注整體營運收益。

另外，繼大園廠沼氣綠電後，后里廠廢水沼氣綠電系統已進入試車階段，透過厭氧處理技術，將廢水中的有機物轉化為再生能源，不僅提升資源循環效率，更將原本的廢水處理成本轉為綠色能源效益。