鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-12 17:08

高端家具製造商商億 - KY(8482-TW) 今 (12) 日召開股東常會，董事長謝智通表示，為降低對美國單一市場的過度依賴，積極接洽歐洲最大零售百貨商的訂單，而隨著美國可能對越南啟動 301 反傾銷調查，帶動部分供應鏈轉移，旗下柬埔寨廠占營收比重已超過 60%，在貿易戰下具優勢。

商億會中通過去年財報和盈餘分配案，去年合併營收 34.24 億元，稅後純益 2.39 億元，每股純益 (EPS)2.3 元，決議發放每股現金股利 1.96 元，現金股利配發率逾 80%。

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商億表示，近期營運表現持續向上，主要受惠美系客戶訂單穩定成長，推升柬埔寨廠稼動率。

商億主要聚焦高端客製化家具業務，並以北美市場為主要營運重心，雖美國市場需求因房貸利率高而受到抑制，商億強調仍維持與核心客戶的深度戰略合作，並積極轉移產能。

另一方面，為降低對美國單一市場的過度依賴，商億已於去年下半年積極接洽歐洲最大零售百貨商訂單，目標今年顯著提升非美營收占比，建立更具韌性的全球銷售網絡。

展望後市，商億指出，美國可能對越南啟動 301 反傾銷調查，越南出口美國家具稅率預期將大幅調升，當地家具產業已出現明顯壓力，使部分工廠陸續停工或評估退出市場，有業者開始尋求轉往柬埔寨等地投資機會。