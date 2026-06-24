鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-24 13:04

四寶近期陸續除息，台塑化 23 日除息，每股發放現金股息 1.2 元，昨日雖一度貼息，今日在台化表現強勁下，激勵盤中上漲逾半根停板攻上 54.9 元，順利在 2 日內完成填息，也帶動集團的台塑、及南亞大漲逾半根停板。

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台塑其餘 2 寶，包括台塑即將於本 (6) 月 30 日除息，南亞 7 月 8 日除息，每股分別配發現金股息 0.5 及 0.8 元。

其中台化股東將近 18 萬人，公司在近期展望時指出，6 月份 SM 第 2 廠歲修完成後，將視市況復車，預期台化在 6 月營收有望較上 (5) 月增加。公司近年從塑化持續轉型為電子相關複合材料及電子級低碳氫氣，另因應 AI、半導體與高效能運算 (HPC) 快速發展帶動龐大用電與場域需求，台化也提供土地及廠房給予 AI 運算中心廠商使用。