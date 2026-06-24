鉅亨網記者黃皓宸 台北
台塑四寶中，台化 (1326-TW) 今 (24) 日接棒除息，將配發現金股息 0.6 元，開盤以小跌開出後，僅花了近 20 分鐘迅速完成填息，在大單敲進下，股價攻上漲停價 57.7 元，並帶動昨天除息打頭陣的台塑化 (6505-TW) 歷經一日貼息後完成填息，尚未除息的台塑 (1301-TW) 、南亞 (1303-TW) 盤中漲幅也超過半根停板。
四寶近期陸續除息，台塑化 23 日除息，每股發放現金股息 1.2 元，昨日雖一度貼息，今日在台化表現強勁下，激勵盤中上漲逾半根停板攻上 54.9 元，順利在 2 日內完成填息，也帶動集團的台塑、及南亞大漲逾半根停板。
台塑其餘 2 寶，包括台塑即將於本 (6) 月 30 日除息，南亞 7 月 8 日除息，每股分別配發現金股息 0.5 及 0.8 元。
其中台化股東將近 18 萬人，公司在近期展望時指出，6 月份 SM 第 2 廠歲修完成後，將視市況復車，預期台化在 6 月營收有望較上 (5) 月增加。公司近年從塑化持續轉型為電子相關複合材料及電子級低碳氫氣，另因應 AI、半導體與高效能運算 (HPC) 快速發展帶動龐大用電與場域需求，台化也提供土地及廠房給予 AI 運算中心廠商使用。
法人指出，未來台塑、南亞 (1303-TW) 順利填息機率不低，包括台塑因除息時點選在 6 月 30 日，恰好是季底作帳行情的尾聲，在季底集團作帳行情的激勵下，填息行情有望推升股價上揚。