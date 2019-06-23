〈觀察〉上緯出售股權退出風場開發 二原因引起市場疑慮

上緯投控 (3708-TW) 董事會日前決議通過，出售子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，但未對外揭露出售對象，加上依照電業法及遴選行政契約等規定，離岸風場開發未完工前，不能出售風場電業公司的股權，使市場對上緯此次出售股權，充滿許多疑問。

上緯投控身為國內唯一已有離岸風電示範風場開發實績的開發商，在風場開發業務上的一舉一動，備受市場關注，但由於海鼎風場未取得開發權，工程師及專才因看不到未來，在外商重金挖角下離開上緯，即便董事長蔡朝陽滿懷離岸風場開發夢，終究不敵現實發展，決定退出國內風場開發市場，為產業投下震撼彈。

目前上緯投控旗下所開發的風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二階段再安裝 20 部 6MW 風機，總發電容量共 128MW，預計年底前完工；海能風電總裝置容量為 376MW，預計 2021 年完工商轉。

至於總裝置容量高達 2GW(十億瓦) 的海鼎風電，則因在遴選與競標階段均未取得併網容量，面臨無法開發的困境，使上緯 2021 至 2025 年已無風場可開發，成為其退出風電開發市場的主要原因之一。

上緯投控 21 日凌晨召開重訊記者會，宣布董事會於 20 日決議通過，出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，總交易金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，潛在處分收益約 914 萬美元至 8463 萬美元 (約合新台幣 2.85 億元至 26.39 億元)。

上緯原先通知，召開重訊記者會的時間點為 20 日晚間 23 時 15 分，卻遲至 21 日凌晨 0 時 30 分才召開，市場原預期，可能因出售對象為歐美上市能源大廠，為配合交易對象收盤時間，記者會才一延再延。

不過，上緯在公告中，僅說明出售對象為歐美能源公司，並以「基於保密義務，不適用於決議階段揭露」帶過，堅持不透露出售對象與相關細節，只說待雙方簽約後公佈，讓外界看得一頭霧水。在交易細節揭露不夠明朗之下，也讓市場對上緯出售上緯新能源股權充滿疑問。

另一方面，據上緯公告的出售內容，包含 100% 持股子公司上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，在此架構之下，等於也將上緯新能源所提供的風場運維服務一併出售，使目前上緯投控手中握有的風場股權，僅剩持股約 7.5% 的海洋風電，幾乎等同全面退出國內離岸風電風場開發與運維市場。

然而，經濟部方面指出，依電業法及遴選行政契約等規定，離岸風場開發未完工前，上緯不能出售風場電業公司的股權，意即在此規範之下，上緯不能在海能風電風場於 2021 年完工前，就將其股權出售，也為此樁交易案再添不確定性。