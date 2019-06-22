〈分析〉美股的財報魔術：靠併購衝營收 這檔美股1年內股價大漲125%

雲端通訊軟體 Twilio(TWLO-US) 在 1 年內股價暴漲 125%，股價的表現甚至不受貿易戰加劇的影響持續上漲，不過近期有分析師提出質疑，認為這家公司的成長數據可疑，並非表面顯現的「輕質產業」，股價可能已經被嚴重高估。
Twilio 於 2008 年成立，2016 年於美股上市，主要營運基於雲端的簡訊業務，常見的服務項目如消費者常收到的 app 認證簡訊，或是來自 Airbnb、Uber 的簡訊通知等，讓用戶在不需提供真實號碼情況下，仍能順利溝通。
財報高增長動力不明
Twilio 聲稱，大量企業尋求與客戶更好的聯繫，從而推動了 Twilio 的增長。避險基金經理 Michael Wiggins De Oliveira 於 《Seeking Alpha》發文指出，由 Twilio 所發布財報來看，上市以來公司營收都呈現強大的成長，今年第 1 季成長率仍高達 81%。
但他認為，公司的成長動力並非來自業務的上揚，主要來自於高價的收購。
De Oliveira 指出，Twilio 標榜自己是一家「軟體即服務」(SAAS) 平台，但情況並非如此，與亞馬遜的 AWS 服務相較，企業客戶只會針對 Twilio 產品的使用情況支付費用。更重要的是，Twilio 也不願透露潛在的營收驅動因素，例如，他們去年收購了 SendGrid，但財務長 Khozema Shipchandler 卻不願意對 SendGrid 業績表現多做說明。
此外，公司公布非 GAAP 收入為 500 萬美元到 800 萬美元，但此一數字未包括與股票薪酬相關的薪資稅等營運成本，同時，其運營現金流也透過公司不斷的成本資本化，而得到大幅提升。
需警惕估值過高風險
De Oliveira 認為，即使 Twilio 的營收能以極高的利潤率轉化為現金流，但投資人仍應質疑，以當前的支付模式，公司是否還能有更大的獲利空間。Twilio 的商業模式面臨着過時的風險，而且難以演化。
另一個投資人需留心的，是這家公司不在乎稀釋股東權益。例如，Twilio 在 2017 年發行了 9100 萬股，預計還會在 2019 年完成大約 1.41 億股，短短 2 年間，股東的稀釋率就提高了 55%。
De Oliveira 表示，儘管 Twilio 股價持續上漲，但投資人仍應該警惕這家公司估值過高的風險。