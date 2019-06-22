〈分析〉美股的財報魔術：靠併購衝營收 這檔美股1年內股價大漲125%

雲端通訊軟體 Twilio(TWLO-US) 在 1 年內股價暴漲 125%，股價的表現甚至不受貿易戰加劇的影響持續上漲，不過近期有分析師提出質疑，認為這家公司的成長數據可疑，並非表面顯現的「輕質產業」，股價可能已經被嚴重高估。

Twilio 於 2008 年成立，2016 年於美股上市，主要營運基於雲端的簡訊業務，常見的服務項目如消費者常收到的 app 認證簡訊，或是來自 Airbnb、Uber 的簡訊通知等，讓用戶在不需提供真實號碼情況下，仍能順利溝通。

財報高增長動力不明

Twilio 聲稱，大量企業尋求與客戶更好的聯繫，從而推動了 Twilio 的增長。避險基金經理 Michael Wiggins De Oliveira 於 《Seeking Alpha》發文指出，由 Twilio 所發布財報來看，上市以來公司營收都呈現強大的成長，今年第 1 季成長率仍高達 81%。

Twilio 的營收高成長 (圖表取自 Seeking Alpha)

但他認為，公司的成長動力並非來自業務的上揚，主要來自於高價的收購。

Twilio 收購 SendGrid(圖表取自 Seeking Alpha)

De Oliveira 指出，Twilio 標榜自己是一家「軟體即服務」(SAAS) 平台，但情況並非如此，與亞馬遜的 AWS 服務相較，企業客戶只會針對 Twilio 產品的使用情況支付費用。更重要的是，Twilio 也不願透露潛在的營收驅動因素，例如，他們去年收購了 SendGrid，但財務長 Khozema Shipchandler 卻不願意對 SendGrid 業績表現多做說明。

此外，公司公布非 GAAP 收入為 500 萬美元到 800 萬美元，但此一數字未包括與股票薪酬相關的薪資稅等營運成本，同時，其運營現金流也透過公司不斷的成本資本化，而得到大幅提升。

需警惕估值過高風險

De Oliveira 認為，即使 Twilio 的營收能以極高的利潤率轉化為現金流，但投資人仍應質疑，以當前的支付模式，公司是否還能有更大的獲利空間。Twilio 的商業模式面臨着過時的風險，而且難以演化。

另一個投資人需留心的，是這家公司不在乎稀釋股東權益。例如，Twilio 在 2017 年發行了 9100 萬股，預計還會在 2019 年完成大約 1.41 億股，短短 2 年間，股東的稀釋率就提高了 55%。

De Oliveira 表示，儘管 Twilio 股價持續上漲，但投資人仍應該警惕這家公司估值過高的風險。