〈分析〉錯過上車美債？這些債券還有機會

「買低賣高」是個不變的投資守則，適用於股票，也適用於債券。美國十年期國債近期出現大幅飆升後，投資人如果還想投資債券，怎麼做？答案不是再去追漲價格已高的長債，相對的，應該利用這已經很低的殖利率。

作為各類債券商品的基準利率：十年期公債殖利率，現在僅約 2.08%，相對去年的高點 3.25% 已大幅滑落。然而，投資人此時，應該利用這「Fed 給的禮物」，來創建債券投資部位，方法是：買進浮動利率債券，賣出固定利率債券。

浮動利率 ABS 值得關注

固定利率的資產抵押債券 (ABS) 殖利率今年來已經下降 70 bps，低於浮動利率 ABS 殖利率約 40 bps。去年底，固定利率 ABS 還高於浮動利率 ABS 殖利率 60 bps。兩者走勢完全扭轉。

為什麼兩者出現反轉呢？市場對經濟走疲的擔憂，及對 Fed 降息之預期，雙雙造成固定利率 ABS 價格上漲，同時殖利率走低。這是因為投資人想鎖住固定利率，在認為經濟將衰退的時候。

不過這樣的反轉在 1998 年和 2012 年也曾出現過，當時市場極度擔憂，不過經濟並未走入衰退。事實上，近期美國公布的經濟數據也仍未指向經濟即將立即步入衰退。

投資銀行 Evercore ISI 的策略長 Stan Shipley 認為，短期美國經濟沒有立即落入衰退的危險，市場過度定價的結果，將會使這兩者的差距逆轉，也就是固定利率 ABS 殖利率將會上漲，超過浮度利率 ABS。

「這樣的投資機會很明顯：買進浮動利率 ABS，同時賣出固定利率 ABS。」Stan Shipley 強調。

ETF 操作有套利機會

無獨有偶，投資機構 Bespoke Investment Group(BIG) 在 ETFs 上也有同樣的操作。iShares 浮動利率債券 ETF (FLOT) 在 2016 年至 2018 年領先 iShares 美國核心綜合債券 ETF 約 6%。然而，在近期的市場表現上，前後兩者也出現反轉。BIG 認為，過度定價央行降息的預測，讓浮動利率債 ETF 將有機會。

特別股市場有機可圖

特別股市場 (preferred-stock market) 也可以進行類似操作。特別股在次級市場類似債券的交易，多數為固定利率，而浮動利率特別股，則根據當前市場浮動，類似浮動利率債券。近期浮動利率特別股表現，同樣落後於固定利率特別股。操作機會在於：將資產轉向浮動利率的短期特別股證券。此外，有些聚焦在短期特別股封閉式的基金，也值得關注，目前殖利率仍高達 7%。