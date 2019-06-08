若Fed降息該如何投資？這些ETF值得參考

受到經濟數據不如預期影響，市場已經押注 Fed 將會「快速降息」，根據 CME FedWatch 顯示，6 月馬上就降息的機率，一天之內提高了 10% 至 27.5%，7 月降息的機率，更超過 85%。

假如市場是正確的，Fed 真的調降利率，這對金融市場來說，會場生廣泛的影響，特別是廣大的固定收益投資人，可能要跟 2% 的利率說掰掰。未來哪些固定收益產品可能受到衝擊？那些又可能適合布局呢？

美國債券殖利率 (%) (來源: Barron's)

貨幣市場基金將立刻受到衝擊

持有短期票券、政府公債的貨幣市場基金，馬上就會面臨收益率減少的影響。根據 Crane Data 統計，零售通路的貨幣市場基金，目前殖利率僅有 2%，在降息環境下，這個數字可能掉到 1%。

投資級債面臨雙面挑戰

10 年期美債殖利率已貼近 2%，投資級債與公債之間的利差，自 2016 年以來已經急速縮小。如果 Fed 真的降息，進一步刺激到通膨上升，那麼投資級債的殖利率將會走揚，使得債券價格下跌。

另一面的風險在於信用評等。若 Fed 降息，是因為經濟走疲，而投資級債中，有一半的信評在 BB 等級，也就是投資級與垃圾債的邊緣。如果企業體質受到影響，信用遭到下調，那麼許多投資級債基金就會被迫賣出這些公司債，導致一波拋售潮。

高收益債的機會可能不多

高收益債可能也沒有太多機會。今年春天以來，高收益債投資人已經獲益許多，但目前利差只剩下 450 點，不僅由 2016 年的 850 點收窄，也低於歷史均值的 560 點。

Lehmann Livian Fridson Advisors 高收益專家 Marty Fridson 認為，Fed 降息，儘管可能有利於利差擴大，但也不會為高收益債帶來明顯的空間。同時，降息恐警示經濟狀況轉差，對高收益債的違約情況帶來風險。

降息環境下，將可能受惠的 ETF 類別 (來源: BARRON'S)

「中段」的債券相對安全

有鑑於短債殖利率已經定價了 Fed 降息 2 碼的情況，如果 Fed 沒有調降這麼多，那麼短債將可能遭到拋售風險。相反的，就算 Fed 真的降息，價格早已經定價了，獲利空間也不大。同時，Fed 降息會希望激勵通膨，那麼長天期債殖利率會上揚。綜合來看，「中間段」也就是 5 年左右的債券，相對安全。

Agency MBS 具投資機會

Eaton Vance 全球投資團隊經理 Andrew Szczurowski 認為，機構抵押貸款證券 (Agency MBS) 很有機會。儘管信貸市場有緊縮現象，但今年 Agency MBS 的利差已經擴大。主要因為 Fed 允許 Agency MBS 通過預付方式償還其資產負債表。

同時，Agency MBS 受到聯邦政府的背書，信評為 AAA 級。Andrew Szczurowski 表示，目前 AAA 級的 Agency MBS 比 AA 等級的公司債收益率還要高，這不是正常現象，隱含著套利空間。

金融機構受惠於殖利率曲線轉陡峭

分析師也認為，Fed 若降息，隱含殖利率曲線將由倒掛轉為漸趨陡峭。若短率下降長率上升，對金融機構將帶來套利機會：借進短率同時貸出長率。

低利率有助於刺激 REITs

麥當勞看好 REITs，認為降息環境下，全球不動產投資信託基金 (Global REITs) 將會受惠。低利率對房地產市場有激勵效果。