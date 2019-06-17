等待東風 中國祭更多刺激措施拉抬經濟 德銀喊買中國債券

中國經濟歷經 4 月和 5 月的疲軟後，德意志銀行表示，中國經濟成長面臨進一步減速的風險，中國央行已開始採取刺激措施，因此建議買進中國債券。

德意志銀行大中華區利率與外匯策略師劉立男 (Linan Liu) 表示，中國有必要採取降低基準貸款利率、市場利率和存款準備金率等貨幣政策措施來為經濟成長提供支持，中國國債和政策銀行債券將會因此受到提振，尤其看好五年期和十年期債券的表現。

劉立男說，隨著第二季經濟成長阻力加大，中國的政策回應略顯落後，某種程度來說，將使今年下半年經濟成長面臨進一步減速的風險，同時也就意味著，下半年的財政和貨幣刺激政策將加大力道。

德意志銀行並將中國第二季 GDP 成長率預期從 6.4% 調降到 6.2%。

此外，德銀強調，中國債券之所以具有吸引力，還因為其與美國國債的利差快速擴大，美、中 10 年期公債利差已拉高到 110 個基點之上。

中美 10 年期公債利差擴大到 110 個基點之上。(來源：Bloomberg)

人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券今年 4 月起納入彭博巴克萊全球綜合指數，德銀估算將為中國債市吸引 1000 多億美元的指數追蹤資金，也使得外資對中國金融市場有較強的配置需求。

據中國外匯交易中心的數據顯示，五月份共有 108 家外資在債市交易，交易量達 1586 億元人民幣，當月淨買入 522 億元人民幣。