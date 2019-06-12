債市發出的嘲弄聲 聯準會你怎麼還不降息？

市場對美國聯準會降息的預期升高，儘管聯準會還未宣布降息，但目前全球債券市場的強勁表現，篤定地就像聯準會明天就會降息似的。

市場有多篤定聯準會降息？從債市的表現就可看出，據彭博社的資料顯示，市值達 16 兆美元的美國債券市場，5 月總報酬率達 2.35%，是近八年來最佳的單月表現；而 10 年期美債殖利率 (與債券價格反向連動) 從 5 月 2 日的高點 2.55% 跌到 2.14。

彭博巴克萊指數也顯示，美國長債綜合殖利率上周收報 1.18%，重回到川普當選美國總統前兩周的低檔區。

美國長債綜合殖利率重回到川普當選美國總統前兩周的低檔區。(來源：Bloomberg)

Weeden & Co 首席全球策略師 Michael Purves 表示，這幾乎是一種新的債市「示警」形式，市場似乎正在發出信號，群起嘲笑著聯準會怎麼還不降息。

在通膨數據未能如願提升下，歐洲央行擔心通膨目標恐難達成；日本央行行長黑田東彥則強調，如果通膨動能消失，將會採取更多刺激措施；而周三美國公布 CPI 數據後，6 月 19 日聯準會舉行的利率決策會議，聯準會主席鮑威爾將有機會對市場的降息預期進行反駁。

此外，市場也正堅定美國即將降息的信念，預期另一個全球寬鬆週期即將到來的信念，美國兩年期和 10 年期國債殖利率已從 2018 年底的高點下跌超過一個百分點；兩周期的美債殖利率上周下跌到 1.77%，更來到 2017 年 12 月以來的新低。

全球債市今年表現出乎意外地好，尤其是長期債券。根據彭博巴克萊指數，10 年期及更長期美國國債今年以來的回報率已達 9%，與 2014 年高達 25% 時的漲勢有些類似，當時聯準會將利率一整年都維持在零附近。