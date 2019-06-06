〈台塑四寶業績發表〉對下半年展望看法皆保守 台塑Q3獲利估季增 台化營收則可望回溫

台塑四寶今 (6) 日召開業績發表會，對下半年展望均較為保守，第 3 季來看，台塑在股利挹注下，獲利可望季增，台化將衝刺產品全產全銷，加上產品高值化布局有成，營收也可望上揚，至於南亞跟台塑化，將透過調節產能的方式，因應市況波動的影響。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，6 月有 4 個廠安排歲修定檢，預估營收將月減，但第 2 季開工率 93%，高於第 1 季 90%，第 2 季營收仍將季增，整體上半年雖然銷量較去年同期增加，但價格下滑，營收獲利恐低於去年同期。

第 3 季來看，台塑有 10 個廠安排歲修定檢，開工率降到 83%，營收估也將季減，不過第 3 季有現金股利 70 億元入帳，獲利將優於第 2 季，下半年來看，貿易戰範圍擴大、美元走強導致新興貨幣走貶，影響需求放緩，下半年展望保守。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭則認為，受惠 5G 建設需要，電子材料稍稍回溫，但貿易戰升高的話，會趨於保守，目前來看，6 月將較 5 月略減、第 2 季則因聚酯旺季、工作天數回穩，營收估將季增，但依舊較去年衰退。

至於第 3 季，吳嘉昭估，應持平第 2 季，主要是目前不確定因素多，EG 受油價走跌、庫存偏高影響，價格有壓，生產面臨虧本，因此將透過歲修，把 EG 產能利用率降至 4 成，預期電子材料經過 5 窮 6 絕後，需求可望升溫，惟面臨貿易戰，供應鏈面臨斷鏈的問題「不敢大意」。

台化

台化 (1326-TW) 副董事長洪福源表示，6 月銷量會增加，但價格仍將下滑，會抵銷數量成長，6 月營收則估持平，第 2 季受日前 ARO-3 廠事故，營收也將季減，但大定檢多在上半年完成，加上產品高值化效益顯現，第 3 季營收估將季增。

洪福源強調，產品價格可能持續面臨下滑的風險，且壓力不會只在今年下半年，若明年浙江石化新產能開車順利，也對價格造成壓力，他指出，國際油價若穩定在 50-55 美元之間，較有助獲利表現。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，6 月煉油事業預計每日煉量 52.5 萬桶，低於 5 月 53.7 萬桶，第 2 季平均每日煉量 50.7 萬桶、平均煉量 94%，輕油裂解則將維持在 100%。

曹明指出，第 3 季應與第 2 季差不多，不過成品油跟原油利差縮小，壓縮獲利，因此會在一定的範圍內，調整不同油品的產量，預估第 3 季煉油量每天約 51.1 萬桶，利用率約 95%。不過目前石化產品走跌，他認為，輕油裂解高煉量是「不合時宜」的方式，加上第 2 套烯烴裝置定檢，所以第 3 季輕油裂解產能利用率會降至 81%。