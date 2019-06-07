新舊產品交替 TPK-KY 5月營收月減4.51%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 公布 5 月合併營收，達新台幣 89.91 億元，月減 4.51%，年增 72.84%，宸鴻表示，本季還是產業淡季，同時也是新舊產品過渡期，累計今年 1-5 月合併營收 495.62 億元，年增 51.58%。

宸鴻本季面臨產業淡季，另外去年發表的產品進入週期性衰退、庫存調整，新品動能要等下半年才開始，本季營收平淡，估較上季下滑 1 成左右。

面對近期產業環境低迷，董事長日前在股東會表示，整體產業環境仍低迷，預估成長有限，但預期傳統寒暑假電子白板接單量，將因學校更新設備需求而提升，今年整體表現穩中求上，力拚獲利。

江朝瑞表示，宸鴻將持續研發奈米銀技術，對於可撓式、可折疊式觸控發展依舊樂觀，目前已有 5 家客戶陸續完成認證，將主攻大尺寸電子白板市場，預期今年第 4 季就能量產；中長期而言，奈米銀在觸控技術上滲透率可望朝 5 成以上方向邁進。

華映也公布 5 月合併營收達新台幣 1.85 億元，月減 39.01%，年減 91.63%，累計今年 1-5 月合併營收 10.48 億元，年減 90.88%，而前大同董座林蔚山遭到判刑定讞，辭去華映董事長，華映公告由董事蔡江隆代行董事長職務。