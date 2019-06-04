〈分析〉市場對美債、降息看法急轉 一切起因於川普

美國債券市場如今正押注長期的低利率，至於它們會走得多低、多久，很大程度可能取決於美國總統川普的態度。

川普一直要求聯準會降息，而上週四他的行動，可能促成了這一點。由於他威脅要對墨西哥加課關稅，快速推升了市場對降息的預期。

降息預期大增

相較於上週四之前，市場還在降不降息之間游疑，經過短短兩個交易日，芝商所 Fed Watch 工具顯示，市場預計今年降息兩次的機率已經高達 82.9%。

聯邦基金期貨 1 月合約的隱含殖利率大約是 1.72%，遠低於當前 2.40% 的有效聯邦基金利率水準，說明市場預計今年內將降息 68 個基點。

1 月合約的隱含殖利率大降。

降息兩次幾乎成為投資銀行的基本假設，巴克萊更預測，今年會降息 75 基點，這種情況在墨西哥關稅威脅前，從未發生過。

美債殖利率持續看低

相較之下，今年年初時，許多策略師認為聯準會今年會升息，10 年期美債殖利率上看 3%。今年 5 月初時，這一數字也還高達 2.55%。

而過去 1 個月來，出於對美中貿易戰擴大的憂心，美債殖利率已經一路走低，週一 10 年期美債殖利率低至 2.06%，長期存在的美中貿易戰已非主要影響，真正讓市場觀點改變的，是川普對墨西哥的威脅。

美銀美林美國短期利率策略主管 Mark Cabana 表示，冷靜頭腦占上風的假設，目前已經被放到一旁，儘管仍可能走這條路，但是目前看來，川普非常願意提高關稅，至少他不認為這是個糟糕的結果。

專家認為，10 年期美債跌至 2% 或以下的時間已指日可待，J.P. Morgan 更表示，他們對年底 10 年期美債殖利率的預測為 1.75%。

不確定性加大

Morgan Stanley 基金經理人 Jim Caron 認為，由於不確定性加劇，10 年期美債殖利率可能跌至 2% 以下，但不至於一路下降，因為並未見到經濟衰退，因此 1.85 / 1.90 是較合理的範圍。

策略專家表示，墨西哥關稅與貿易問題無關，這使得它們更加難以預測，風險更大。

Cabana 說，事件發展表明，川普認為關稅是一個可以廣泛採用的工具，而不受約束。但這也使得美墨加協議面臨更大的風險，即使最終關稅從未被採納，帶來的破壞也難以修復，市場出現這樣的不確定性，投資人變得很難做出明智決策。

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示，當前債券的波動性更高於股市，因為市場預期不尋常的不確定性出現，他認為這意味著經濟前景更加脆弱，是一個與上週完全不同的前景。