小心這幾檔！高盛列墨西哥關稅高曝險清單 

股市已經因為中美貿易戰而處於動盪，上週美國總統川普又砸下震撼彈，川普威脅要對所有墨西哥進口到美國的貨物加徵關稅，對於美墨新關稅的威脅，高盛列出一系列投資者應躲開的股票清單：

高盛審視 Russell 1000 指數成分股中各家在墨西哥的確切資產，篩選出晶片廠 Skyworks Solutions (SWKS-US)、鐵路公司 Kansas City Southern (KSU-US) 和傳感與電器保護產品廠商 Sensata Technologies (ST-US) 是美國對墨西哥加徵的新關稅曝險最高的企業。

高盛指出，清單上的平均股價表現已經較廣泛 Russell 1000 指數遜色 200 個基點。汽車和汽車零組件產業是美國自墨西哥最大宗進口，因此受創更嚴重，截至上週五收盤已拖累廣泛市場下跌近 300 個基點。

高盛股市策略師 Ben Snider 週五表示，「貿易戰升級已經對企業獲利利潤和美國消費者健康造成了風險，因為消費者可能因為關稅轉嫁的關係而吸收關稅衝擊。」

川普意外在推特宣布，自 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，若墨西哥政府不採積極措施處理偷渡問題，將逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

高盛經濟學家認為，美國至少會執行 5% 關稅。

Snider 認為，「至少 6 月 10 日計畫好對墨西哥進口貨品加徵的首批 5% 關稅將會落實，擬定的中國和墨西哥進口貨品關稅將會導致美國約莫 80% 的進口產品受到關稅影響，包括玩具、手機和其他消費電子產品。」

更多受害者

高盛表示，除了持有最多墨西哥資產的這些清單上的股票以外，那些仰賴加拿大供應鍊的餐廳和企業受創更大。

「墨西哥是美國進口農產品最大來源，如果新關稅落實，對餐廳來說是直接的風險。」他補充，消費者可能因為貿易戰況升級而影響到晚餐或者消費性電子產品的支出，導致消費疲軟。

高盛指出，因為川普對墨西哥加徵關稅，這點違背了尚在擬定的 USMCA 協議 ，而美加另訂協議似乎也不太可能，這恐怕會挫傷使用加拿大供應商的美國企業。

高盛表示：「對墨西哥進口貨品加徵關稅，這降低了 USMCA 協議通過的可能性，賴加拿大供應鏈的公司也可能遭到損害，我們的經濟學家認為，對墨西哥加徵關稅可能會讓美國眾議院民主黨和墨西哥政府都放慢通過 USMCA 的速度，降低今年施行 USMCA 的可能性。」