貿易緊張持續創傷經濟 美國債券殖利率將進一步走低

新的月份開始，貿易緊張依舊，投資人也急急尋求避險。

Pepperstone 公司研究主管魏斯頓 (Chris Weston) 在提供給客戶的報告中， 談到川普總統威脅要對墨西哥產品加徵關稅。他說：「更重要的是，川普送出訊息，他準備忍受股市下跌。」

摩根士丹利現在警告，貿易緊張可能在一年內，引發美國經濟衰退。高盛銀行也談到貿易緊張升高。因而 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，聯準會 (Fed) 於 7 月降息的機率上升到了 50%，並不讓人意外。

本週，美國將公布系列經濟數據，將為投資人所注意。

由於川普總統決定對墨西哥商品課徵關稅，摩根大通銀行發布報告說，預期到年底，10 年期債券殖利率將觸及 1.75%。過去一個月，由於貿易戰將創傷美國經濟的擔憂升高，債券殖利率大幅下降。這促使美國聯準會 (Fed) 預期經濟可能下滑，利率可能調降。

摩根大通銀行分析師說，墨西哥關稅對企業信心造成的傷害，可能會持續。他們將第三季國內生產毛額 (GDP) 成長預估調降 0.25 個百分點至 1.5%。

「更讓人擔憂的是，資本支出疲弱，可能影響企業徵人，繼而削弱消費者支出，最終利率將進一步下降。」該銀行分析師說。