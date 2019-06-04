美債殖利率逼近2％！ 專家：恐衝擊高收益債市場

美國 10 年期債券殖利率進一步下跌，昨日 (3 日) 盤中一度觸及 2.064％，逼近 2％的整數關卡，創兩年半新低。專家警告，若殖利率跌破 2%，高收益債券將恐受到衝擊。

隨著貿易戰線在多個區域展開，市場在恐慌氣氛壟罩下，統計五月份資金紛紛躲往日圓、美債、瑞士法郎等避險性資產，相對的，各大區域股票市場出現 -4.23％至 -7.5％ 不等的重挫。

今年五月份各資產表現 （資料來源：Bloomberg）

根據彭博社報導，近期債市的瘋狂上漲，引發各界專家出現不同的聲音。MUFG Union Bank 的首席金融經濟學家 Chris Rupkey 在彭博社的採訪中表示，債券市場的表現似乎「毫無邏輯」，認為近期的漲勢，只是市場恐慌下無意識的反彈，而一旦開始反彈，市場就會持續追捧，同時為金融市場帶來更多新的恐懼，風險性資產已過度偏離多頭趨勢。

這番言論與許多華爾街的看法相左，因債券殖利率常有市場領先指標的意涵。

以歷史的經濟循環觀察，債券殖利率下跌，隱含著市場對於未來通膨預期的降低，同時市場也在定價未來央行可能的利率決策。這也是驅動目前風險性資產重要的因素。

JPMorgan 預警，美債殖利率可能進一步走跌。JPMorgan 已經下調美國十年期殖利率預測，預期至今年底將跌至 1.75％，同時，JPMorgan 也警告環球客戶，全球的貿易戰升級，最終將可能導致經濟衰退。

AXA 投資公司與宏利資產管理公司也認為，經濟前景與通膨水準的預期正在走低，對前景不樂觀的看法，使公司正在減少新興市場的風險部位，轉而將資金投於公債等避險性資產，特別是長天期的政府債券。

花旗銀行投資策略師表示，如果美國十年期債券殖利率跌至 2% 以下，對於低信評的垃圾債將帶來風險，反映在景氣降溫的循環裡，油價下跌，加上信用評等的修正，高收益等級的垃圾債也將受到衝擊，恐隨其他風險性資產出現修正。

高盛認為，市場正在定價今年將出現低於預期的經濟成長率，同時，低通膨的威脅也反映在風險性資產上。同時，2018 年市場對於經濟將走入下降循環的預測，又再度浮現。

摩根大通已將今年美國的經濟預測下調至 2％，認為今年可能步入衰退的機率，已從一個月前的 25％提高到 40％。