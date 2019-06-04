〈蘋果WWDC〉一文掌握WWDC首日吸睛亮點：iTune 時代終結、最強 Mac Pro、iPad 也有OS

蘋果 WWDC 開發者大會於週二 (4 日) 凌晨揭開序幕，為期五天， 傳統上主要發表軟體為主，偶有硬體新作發表，首日果迷感嘆 iTune 時代終結，並迎來新一代 MacOS Catalina 外，蘋果還送果迷一硬一軟的大驚喜：iPad 專屬作業系統，以及史上最強 Mac Pro。

問世 18 年 iTunes 走入歷史

早前外媒報導蘋果將除役已問世 18 年的 iTunes，如今在 2019 WWDC 開發者大會上證實，蘋果宣布終結 iTunes 平台服務，將被三款獨立於 Apple Music、Apple TV、與 Podcast 的新 macOS 取代。

MacOS Catalina (圖片：AFP)

揮別 iTunes，果迷迎來了數位革命，新一代 MacOS 命名為 Catalina，內建 Sidecar 功能，能讓用戶把 iPad 當成電腦的第二個螢幕，Project Catalyst 功能，能讓用戶將專案同時輸出到至蘋果 iPhone、iPad、Mac 等不同裝置。

滿足類 PC 需求的 iPadOS

WWDC 首日蘋果推出了 iPhone、iPad 和 Mac 軟體更新，尤其是為 iPad 愛用者送上的驚喜：iPad 專屬的作業系統 (iPadOS)。

iPadOS 系統能以因應不同的使用情境，更重視主視窗、多視窗與多工畫面等大螢幕操作體驗，有助於滿足商務人士與創作者等「類 PC 需求」。

iPadOS 強化手勢操作，來進行剪貼、複製與取消的方式，更容易進行文件的編輯。同時，iPadOS 亦強化 Apple Pencil 使用體驗，重新設計內建繪圖介面，讓創作者盡情揮灑更有彈性。

iPadOS 系統即日起提供安裝試用 / 預覽版，正式版預計將於今年秋季釋出，適用於第五代 iPad 及後續版本、iPad mini 4 及後續版本、iPad Air 2 及後續版本，和所有 iPad Pro。

最強 Mac Pro

WWDC 首日蘋果罕見的發布最新硬體設備，蘋果號稱此 Mac Pro 是史上最強的 Mac 工作站。

Mac Pro 號稱是蘋果史上最強 Mac 工作站。(圖片：AFP)

硬體部分較前版確實出現大幅改善，Mac Pro 搭配二十八核心 Intel Xeon 處理器、顯卡與記憶體等零組件，優化散熱功能，擴充性也相當強，可安裝至多 6 個 6K 螢幕與選配輪子。

在售價方面，蘋果官方售價為 5999 美元 (約 188000 元)，預計今年秋季上市。