埃克森美孚與中國簽約 為手上的LNG找到長期飯票

隨著逐漸棄用煤炭，中國正在轉向埃克森美孚 (XOM-US) 尋求協助，以滿足其對清潔能源永不滿足的需求。

儘管華盛頓與北京之間的貿易緊張局勢揮之不去，但埃克森美孚週一 (22 日) 宣布了一項為期 20 年的向中國輸送液化天然氣 (LNG) 的協議。

該協議要求中國浙江省能源集團每年向埃克森美孚採購 100 萬噸 LNG。埃克森美孚沒有透露出售的超低溫 LNG 是來自美國還是其海外設施。

該協議的時間安排值得注意：作為全球兩大經濟體間貿易戰的一環，中國 9 月對美國 LNG 加徵 10% 的關稅。即使緊張局勢已經冷卻，官員試圖達成突破性協議，但關稅依然存在。

儘管中國購買規模相對較小，埃克森美孚指這項 LNG 交易是「重要的里程碑」，該公司同時強調這是「對中國的長期承諾」。

埃克森美孚股價走勢

S&P Global Platts 全球天然氣和電力分析主管 Ira Joseph 表示，「全新的埃克森美孚合約重點不是交易量而是買家。」

據《路透》的數據顯示，截至 3 月中旬，2019 年只有一艘由美國離岸的 LNG 船駛往中國。

有能力的買家，供應充足的賣家

要不是因為貿易戰，美國和中國其實是個完美的契合。

頁岩熱潮在美國創造出豐富的天然氣。事實上，有如此多的天然氣，美國企業正忙著建造 20 多個可以出口 LNG 的設施。

美國是全球成長最快的 LNG 出口國。它已經是排名第三的 LNG 生產國，僅次於卡達和澳洲。Platts 指出，到 2022 年，美國可能就會排名第一。

與此同時，中國是世界上成長最快的 LNG 進口國。隨著該國關閉導致污染的老舊煤電廠，清潔燃燒的化石燃料在中國市占率逐漸升高。

Joseph 表示，「透過用 LNG 取代煤，它們正試圖緩解他們面臨的環境問題。」

中國也非常依賴太陽能和風能作為煤炭的替代品，因為它們更清潔，有時也更便宜。

埃克森美孚在國內外的 LNG 野心

埃克森去年首次宣布已達成向浙江出售 LNG 的框架協議。不過，即使該交易於週一正式公佈後，該公司也拒絕透露液化天然氣的來源。埃克森美孚可以從處於不同開發階段的幾個不同設施中開採 LNG。

雖然埃克森美孚現在不在美國生產 LNG，但這種情況很快就會改變。

今年 2 月，埃克森美孚及其合作夥伴卡達石油公司宣布繼續推動位於德州 Sabine Pass 的出口設施 Golden Pass LNG。這個價值 100 億美元的設施計劃於 2024 年完工，預計最終每年可出口約 1600 萬噸 LNG。

根據該公司最新的年度報告，埃克森美孚還在澳洲、莫三比克、巴布亞紐幾內亞和卡達設有 LNG 項目。

巴布亞紐幾內亞 LNG 設施本月稍早時宣布與一家中國公司達成單獨協議。Unipec 新加坡是中國石化的一個子公司，已同意每年從巴布亞紐幾內亞項目採購近 50 萬噸 LNG。

與週一公佈的協議一樣，這些承購協議通常由仍在開發中的 LNG 設施提供。

Raymond James 能源分析師 Pavel Molchanov 說：「可以肯定地說，它將來自其中一個尚未成的設施。」

在美國之外，中國也轉向澳洲和卡達以滿足其液化天然氣的需求。

Molchanov 指出，「從中國進口商的角度來看，從哪裡來其實並沒有什麼差別。」