〈財報搶先看〉網路股財報週來襲：小摩推亞馬遜、FB、推特

這週就是網路股財報週。推特 (TWTR-US)、Snap (SNAP-US) 和 eBay (EBAY-US) 週二發布財報，隔日臉書 (FB-US) 接力，週四亞馬遜 (AMZN-US) 重磅出擊。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 對上述五家做了詳盡的分析，其結論是亞馬遜、 FB 和推特是他的首選，另外再配上上週公布第一季獲利優於華爾街預期的 Netflix (NFLX-US)。

亞馬遜

Anmuth 認為，亞馬遜已經準備好「一整年再重新加速投資」，預期亞馬遜第一季營收 600 億美元 (FactSet 調查的分析師共識預期為 597 億美元)，尤其亞馬遜網站服務 (AWS) 可能以高達 43% 的年率領導成長。

他給予亞馬遜「加碼」的評級，目標價 2050 美元，並估計亞馬遜第二季營收 621 億美元 (FactSet 調查的目標價共識預期為 2128.32 美元)。

亞馬遜週一收升 1.38% 至 1887.3101 美元。

亞馬遜股價走勢

臉書

Anmuth 表示，臉書力推私人傳訊平台，此舉是擴大公司營收的妙招，目前臉書營收大多來自匯集公眾動態消息的廣告。他給予臉書「加碼」評級，目標價 210 美元。

臉書週一上漲 1.77% 或 3.16 美元至 181.44 美元。

臉書股價走勢

「我們喜歡臉書再次傾向能積極將營收多元化的產品。」他預期臉書第一季營收 150 億美元。(FactSet 調查的營收共識預期為 149.7 億美元，目標價 198.63 美元。）

該摩根大通報告估計，臉書每月活躍用戶 (MAU) 和每日活躍用戶 (DAU) 應該會以健康的年率 9% 持續增長，亞洲和全球其他國家的成長速度領先。

推特

Anmuth 提到，推特透過增加營業費用，很漂亮的清理了平台，使其能更強化廣告業務和公眾認知，因此他同樣給予推特「加碼」評級，目標價 40 美元。

推特週一近乎持平，跌幅僅 0.03% 或 0.01 美元至 34.39 美元。

推特股價走勢

「我們估計 2019 年推特營收成長 16%，但我們認為還有上行的吸引力，因為大型廣告客戶持續增長，尤其是視頻方面，這是推特最大最快的成長方式。」他估計推特第一季營收 7.65 億美元，接近推特營收預測的上線 (7.15 億美元至 7.75 億美元)，而 FactSet 共識預期 7.737 億美元。

報告指出，推特成長年率估計 9%，能實際獲利的 DAU 達 1.3 億人。先前推特以 MAU 作為衡量指標，日後將切換為 DAU。