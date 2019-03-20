又一大型國企將成立－中國國家石然氣管網公司 專營石油天然氣管道建設

3 月 19 日，中國中央全面深化改革委員會第七次會議強調，未來要推動石油天然氣管道網路營運改革，建立國營資本控股企業。此外，中國發改委也明確提出「要籌組國家石油天然氣管網公司，將管道運輸和銷售分開」。

目前中國天然氣管線相互連接程度偏低，基礎設施落後。根據數據顯示，截至 2017 年底，中國正在運作的長距離天然氣運輸管線總里程 7.4 萬公里，但幹線管道密度只有 7.3 公尺 / 平方公里，是美國的 1/8、法國的 1/9、德國的 1/10，明顯不足。

圖: AFP

國金證券認為，依照參考 2014 年中國鐵塔組建的進度，再加上組建方案的審核速度，中國國家油氣管道公司有機會在今年上半年成立。

國金證券指出，2015-2018 年中國天然氣管道建設年均增速僅為 5.9%，遠落後於「十三五」規劃年均增速 10.2% 的目標。而國家油氣管道公司的成立能使原有的石油公司甩開資本支出的束縛，且國家油氣管道公司也能依照原本政府計劃全力推動油氣管道建設。

國金證券估算，中國在 2019 年～2020 年和 2021 年～2025 年分別有 2.8 萬、5.9 萬公里的天然氣管道建設計劃，依主幹線管線投資人民幣 1323 萬元 / 千公尺計算，天然氣管道建設累計投資額可達人民幣 1.15 兆元。

而國泰君安則指出，隨著國家管道網路公司成立，將釋放天然氣管道及地下儲氣庫設施的投資需求。

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