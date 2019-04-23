貿易戰良藥苦口？川普經濟顧問：就像用維他命C治療壞血病

根據《彭博社》報導，面對貿易戰引發的反彈，美國總統川普的首席經濟顧問、白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 形容，川普祭出關稅等「貿易武器」，是為了使美國經濟康復，就像用富含維他命 C 的苦檸檬，治癒壞血病一樣。

3 月發布的兩項研究顯示，川普對中國進口商品加徵的關稅，已使美國消費者和企業，損失了數十億美元；其中一項分析結果指出，關稅戰直接對美國國內生產毛額 (GDP) 造成的淨損失，約為 0.04%。

川普挑起貿易戰，付出代價的，不只美國；有鑑於貿易緊張局勢造成的不確定性，IMF 將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%，為半年內第 3 度下調經濟展望，不僅低於 1 月的預測值 (3.5%)，更創 2009 年以來最低水準；其中，美國的經濟成長被下修 0.2 個百分點，至 2.3%。

IMF 將 2019 年全球經濟成長下修至 3.3%。(圖：翻攝自彭博)

不過，Kevin Hassett 認為，川普正在藉由關稅，修復美國經濟所面臨的種種困境，「如果你罹患壞血病，且未服用維他命 C，就可能會死亡，但在服用維他命 C 的情況下，你至少可保住小命。」

Hassett 宣稱，美國簽了許多糟糕的貿易協議，「我們正在用『藥』，來改善這些症狀。」

除中國外，川普也揚言，將對價值達 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅；4 月 9 日，川普於推特放話，稱「WTO 發現，歐盟對空中巴士的補貼，不利於美國，現在美國將對 110 億美元歐盟商品加徵關稅！多年來，歐盟在貿易上大占美國便宜，但這種情況很快就會告終。」

歐盟方面不甘示弱，於上週公布對美進口商品加稅的初步清單，內容長達 11 頁，包括手提包、農產品、直升機、番茄醬等多種商品，都被列入其中，規模達 200 億美元。