超越卡達！澳洲在11月份成第一大液化天然氣出口國

根據 Refinitiv Eikon 報告顯示，澳洲已於 11 月首次超過卡達，成為全球最大的液化天然氣 (LNG) 出口國。

數據顯示，澳洲在 11 月份出口了 679.36 萬噸液化天然氣，而卡達則是出口了 620.25 萬噸。報告指稱，澳洲的液化天然氣出口較上個月增加了 15% 以上，而卡達出口則下滑了 3%，是自 2014 年以來的第一次下降。

雪梨瑞士信貸 (Credit Suisse) 能源分析師 Saul Kavonic 表示：「這個全球第一可能會比原先設想的更晚，成本更高，但澳洲已經取得了成功。」

Sanford Bernstein 分析師 Neil Beveridge 認為，荷蘭皇家殼牌公司 Prelude 的計畫在明年上線後，澳洲將進一步鞏固最高位置，但卡達不會因此棄權。

Beveridge 表示：「卡達當然會做出回應，很多的專案計畫將會陸續推出，使卡達 2020 年初重回天然氣的最大出口國。」

據報導，卡達計劃通過增加第四條液化天然氣生產線，液化天然氣產能將在 2024 年從每年 7700 萬噸的年產量提高到 1.1 億噸。此外，卡達每日也出口約 60 萬桶原油。

Wood Mackenzie 分析師 Nicholas Browne 則認為，11 月卡達液化天然氣出口下降是由於維修的緣故。他表示：「我們預估這將是暫時的，卡達可能在 12 月生產 650 萬噸，再次成為最大的出口國。」

分析師預計澳洲將在 2019 年夏季成為最大出口國，因為在當時 Ichthys 和 Prelude 的專案已全面上線。然而，由於液化天然氣出口受到國內天然氣價格上漲的影響，這樣的優勢可能相當短暫。

瑞士信貸的 Kavonic 表示：「現實情況是，在卡達奪回冠軍之前，澳洲將只保留頭銜幾年。而從更長遠來看，這更可能是美國和卡達之間的競爭，澳洲將位居第三。」