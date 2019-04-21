在與SEC奮戰同時 特斯拉董事會人事出現大地震

正當特斯拉 (TSLA-US) 還在討論 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 與美國證券交易委員會 (SEC) 交手的可能後果，它在週五 (19 日) 耶穌受難日晚間披露了董事會的重大變革。

在向 SEC 提交的股務代理文件中，特斯拉表示 4 名獨立董事將辭職。Brad Buss 和 Linda Johnson Rice 將不會出席 6 月 11 日召開的年度股東大會，而 Stephen Jurvetson 將一直待到 2020 年的會議。如果特斯拉股東在年度會議上批准一項將董事任期從 3 年減到 2 年的提案，Antonio Gracias 也將在 2020 年年會上辭職。否則，他將在 2021 年離開。

自 2017 年遭其風險投資公司指控不當行為以來，Jurvetson 一直請假不出席董事會，但代理人證實他本月回到特斯拉董事會。Buss、Gracias 和 Jurvetson 是特斯拉長期董事會成員和早期投資者。Rice 於 2017 年加入特斯拉董事會，是一位經驗豐富的出版業 CEO，曾在幾家大型上市公司的董事會任職。

特斯拉董事會最近新加入甲骨文公司 (ORCL-US) 創始人 Larry Ellison 和 Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA-US) 人力資源主管 Kathleen Wilson-Thompson 兩位成員，並由董事會成員 Robyn Denholm 取代馬斯克擔任董事長。這些舉動是與 SEC 達成和解的一部分。

SEC 指責馬斯克和特斯拉沒有履行其和解協議，繼續發布有關該電動車公司的潛在誤導性訊息，馬斯克也提出反駁。紐約法官告訴 SEC 和特斯拉共同敲定一個協議，並且計劃在下週舉行遭延後一週的聽證會。

特斯拉並不打算取代任何即將離任的董事會成員，但它確實聲稱董事會委員會「將繼續經常評估董事會的最佳規模」。該公司將在 Buss 和 Rice 辭職後擁有一個 9 人董事會成員，在 Jurvetson 和 Garcia 離開之後會跌到 7 人，包括馬斯克、他的弟弟 Kimbal Musk、新聞集團 (NWSA-US) 主管 James Murdoch、風險投資人 Ira Ehrenpreis、Ellison、Denholm 和 Wilson-Thompson。

Santa Clara 大學法學院副教授 Stephen Diamond 樂見親馬斯克的長期董事會成員在陷入 SEC 困境後離開董事會，他將其描述為董事會「馬斯克幫」的終結。

曾代表尋求改變特斯拉董事會 Investment Group 的 Diamond 說，「這凸顯了根本問題，光靠一個像啦啦隊和隨聲附和的董事會，對馬斯克一點幫助都沒有。」

Diamond 當時提出兩項改變公司治理提案，一個是董事任期的改變；另一個是取消絕對多數的規則，也就是在決定特斯拉章程和規則時要求超過三分之二的成員同意。

特斯拉股務代理機構表示，特斯拉董事會「確信特斯拉已經建立了足夠的動能，特別是經過非常成功的 2018 財年，在可預見的未來確定其路線，為其使命建立信譽，並更有效地保護自己免受投機主義企業襲擊者的影響。」