美股走勢面對基本面考驗 企業財報下週將迎高峰

美國財報季下週將來到新的高峰，投資人還將關注新公布的經濟數據，美股能否維持當前偏強的走勢，這些數字將扮演關鍵角色。

包括亞馬遜 (AMZN-US)、波音 (BA-US)、微軟 (MSFT-US) 及艾克森美孚 (ExxonMobil )(XOM-US) 在內，標普 500 指數成份股中，有 155 家公司將集中於下週公布財報，合計市值逾 9 兆美元。

市場預期獲利下滑

據 Refinitiv 數據，截至目前為止，已經有 77 家標普 500 指數成分股公司發布財報，其中 77.9% 高於預期。相較之下，1994 年來獲利超預期的企業比例為 65%，過去 4 個季度為 76%。

同時，市場對整體獲利狀況並不看好，預計獲利下跌 1.7%，是 3 年來的第一次出現負值，而一些預估人士相信，獲利會下降 4% 或更多。

Butcher Joseph 資產管理公司的主管 Ken Polcari 認為，企業目前為止公布的數據並不那麼好，如果財報依然乏善可陳，市場將會變得筋疲力盡並開始走弱，這將是影響後市方向的重要一週。

市場對第二季利潤增長的預期快速降溫，已經引燃關於獲利衰退的擔憂。目前預估第二季利潤增長 2.1%，低於年初預估的增長 6.5%，和 10 月 1 日的增長 9.2%。

摩根士丹利美股策略師 Michael Wilson 在最近給客戶的報告中指出，儘管第 1 季企業財報，可能好於「已經大幅調低的標準」，但這不會是今年的低點。Wilson 表示，標普 500 成分股遠期本益比為 16.8 倍，目前接近估值區間的高點，如果增長沒有出現市場目前預期的那樣復甦，那麼再上漲空間就不會太大。

經濟數據也是焦點

與此同時，投資人也關注整體的經濟成長數據，目前市場對第 1 季成長的前景突然開始看好，經濟學家預測中值為 2.4%，遠高於本季早前預期的 1%。對全球經濟表現也轉為正面，對近期經濟衰退的擔憂變少

Cresset Wealth Advisors 資訊長 Jack Ablin 表示，投資人已經拋棄全球經濟低迷的想法，中國所公布的經濟數據相當不錯，加強了投資人的信心。

另外，美國與中國的貿易談判，在未來一週也很重要，談判仍在繼續，投資人正等待川普與習近平何時可以會面的消息。

Richard Bernstein Advisors 投資組合策略師 Dan Suzuki 指出，儘管數據似乎正在改善，但他仍然認為獲利和經濟的基本面都在惡化。最近的數據表明增長並沒有崩潰，但它正在放緩，而這種情況可能會繼續下去。