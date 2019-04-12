作為特斯拉執行長 巴菲特：馬斯克還有改進空間

根據《彭博社》報導，「股神」巴菲特今 (12) 日在接受 Yahoo Finance 採訪時表示，作為特斯拉 (TSLA-US)執行長，馬斯克 (Elon Musk) 的言行，「還有改進的空間」。

台北時間週五晚間 9 點 18 分，Investing.com 報價顯示，特斯拉盤前股價上漲 0.58%，至 269.99 美元。

特斯拉盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

巴菲特認為，馬斯克是個了不起的人，但他沒必要頻頻透過推特對外溝通，作為執行長，馬斯克的言行，還有改進的空間。

馬斯克的推文，確實替他惹來不少麻煩，上個月，美國證券交易委員會 (SEC) 指出，馬斯克多次發表特斯拉相關推文，卻未經律師預審，違反了去年與 SEC 達成和解協議的要求，其行徑應被判「藐視法庭」。

2018 年 8 月，馬斯克在推特上發表和特斯拉私有化有關的推文，宣稱「資金已到位」；事後證實，馬斯克的說法，並非事實，此舉使馬斯克被處以 4000 萬美元罰款，並辭去董事長職務。

去年 10 月，馬斯克和 SEC 達成和解協議，該協議要求，特斯拉必須指定 1 名律師，預先審查任何與公司有關的推文；但特斯拉指定的律師，僅是監控推文，並未履行預先審查措施。

SEC 強調，馬斯克無視法院命令，其行徑令人無法接受，法院應採取適當措施，確保馬斯克未來會遵守規範。