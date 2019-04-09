大摩下砍特斯拉目標價 調降Model S、X銷售預期

摩根士丹利週一調降特斯拉 (TSLA-US) 股票目標價，因為該投行預期特斯拉今年交車量減少，尤其是高階的 Model S 房車和 Model X 運動休旅車。

在特斯拉上週公布令人失望的第一季數據後，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 將特斯拉目標價自每股 260 美元降低至 240 美元，且調降一些關鍵財務數據的預期，包括獲利、營收、現金流和毛利等。Jonas 給予特斯拉等同「中立」的股票評級。

特斯拉週一收低 1.76 美元或 0.64%，至 273.20 美元，該股今年迄今漲幅超過 17%。

特斯拉近期股價走勢

Jonas 認為，除了交車量下降，市場對特斯拉股價的負面情緒也將開始挫傷該公司的實際業務。

「投資者擔心特斯拉的財務力量與前瞻的流動資金部位，而這樣的情緒令我們越來越擔心，因為這情緒可能會衝擊員工士氣、顧客的認知和關鍵股東和供應商的地位。」

Jonas 目前預期特斯拉今年交車量 344000 輛，這是處於特斯拉自身估計範圍的下線，且較 Jonas 先前估計的 36.2 萬輛下修。

他預期特斯拉 Model S 和 X 每季平均交車 14800 輛，而 Model 3 中型房車全年交車 287500 輛。

另一方面，特斯拉也有好消息傳出，傳飛雅特 (Fiat Chrysler) 將支付數億美元購買特斯拉電動車，以期稀釋排碳量，畢竟違反歐盟排放量的罰款更甚。

2020 年起，歐盟規定平均車輛排碳量為每公里 95 克，去年飛雅特平均排 123 克。

特斯拉發言人拒絕回應此消息。

其他分析師

Needham 分析師 Rajvindra Gill 重申特斯拉「低於市場表現」的評級，同時調降估計。

瑞銀分析師 Colin Langan 給予「賣出」評級，目標價下砍 20 美元至每股 200 美元，遠低於 FactSet 調查的目前共識預期 323 美元。

Langan 報告指出，「我們對下一個正面催化劑保持警覺。」他稱將密切觀察該公司車輛的需求是否有增加的情形，以及有無宣布新產品和服務的消息，或者 Model 3 租賃的消息，但他認為近期內不會有這些催化劑產生。