經濟數據報喜 市場看好美國首季GDP勝預期

根據《彭博社》報導，美國官方將於 4 月 26 日，發布 2019 年首季國內生產毛額 (GDP)，由於近期多項經濟數據表現亮眼，市場看好第 1 季 GDP 可望優於預期。

先前的調查顯示，經濟學家普遍預期，受聯邦政府政府關門、嚴寒氣候等因素影響，美國首季 GDP 難有好表現，估介於 1% 至 2% 之間；不過，近期公布的幾項數據，讓市場對第 1 季 GDP 的看法，轉趨樂觀。

美國商務部上週發布最新數據，受惠於汽車銷售、加油站營業額增加，3 月整體零售銷售成長 1.6%，優於預期 (1%)，創 2017 年 9 月以來最大增幅。

由美國勞工部資料可得知，截至 4 月 13 日當週，首次申請失業救濟人數減少 5000 人，至 19 萬 2000 人，創 1969 年 9 月以來的最低水平。

此外，美國 3 月非農就業人數，增加 19.6 萬 (經季節性因素調整)，失業率持穩於 3.8%，與去年秋季觸及的 49 年低點 (3.7%)，極為接近。

《彭博社》調查指出，經濟學家預估，在上述數據支撐下，美國首季 GDP 可望達到 2.2%。

美國首季 GDP 可望達到 2.2%。(圖：翻攝自彭博)

彭博經濟學家 Yelena Shulyatyeva 表示，2018 年，美中貿易爭端升溫，廠商庫存過剩，恐導致 2019 年初經濟活動疲弱；不過，在庫存持續去化的情況下，下半年的經濟成長，將明顯好轉。