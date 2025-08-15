鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-15 15:10

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 向押注該公司股價下跌的空頭發出嚴厲警告，他表示，如果他們不在特斯拉實現大規模自動駕駛之前退出空頭部位，將會「被消滅」。

馬斯克對特斯拉空頭發出嚴厲警告：「他們將被消滅」(圖:shutterstock)

這一言論是在特斯拉 2025 年股價表現遜於大盤，迄今下跌 11.2% 的背景下發出的。

特斯拉一直以來都是投資者熱門的做空股票，他們質疑該公司的高估值。儘管如此，馬斯克對特斯拉的未來充滿信心，特別是隨著其在美國多個地區推出自動駕駛計程車 (robotaxi) 服務。他強調，公司正朝著實現自動駕駛的目標邁進。

馬斯克在回應散戶股東倡導者 Alexandra Merz 的推文時，明確表示：「如果他們不在特斯拉實現大規模自動駕駛之前退出空頭部位，他們就會被消滅」。

Merz 在 X 上分享了特斯拉股票的前三大淨空頭公司，包括 MUFG Securities、Jane Street Group 及 Citadel Advisors，這些公司作為市場做市商，通常會持有看漲和看跌期權，為其客戶和投資者提供雙向風險敞口。

此外，名單中還包括一些僅持有特斯拉看跌期權的機構，例如：Key Group Holdings、Owl Creek Asset Management 與 Clean Energy Transition。

Merz 提到，與第一季相比，清單上的大多數其他公司未有變動，但 Banque Pictet(曾排名第 3，現已降至第 21) 已明智地減少了其空頭部位。

馬斯克的警告將焦點引向了一個關鍵問題：特斯拉何時才能實現大規模自動駕駛。雖然馬斯克在評論中沒有給出確切的時間線。

儘管馬斯克充滿信心，但過去他曾給出的時間表並未完全實現，因此，自動駕駛技術何時能真正達到「大規模」應用仍存在不確定性。特斯拉於 2025 年 6 月在德州奧斯汀推出了 Robotaxi 服務，並擴展到加州的灣區，均使用 FSD 技術並配有安全駕駛員。

根據 Benzinga Pro 數據，特斯拉股票的空頭占流通股的 2.56%。雖然這是一個相對較小的比例，但數據顯示有 7199 萬股特斯拉股票被做空，總價值超過 240 億美元。

歷史上，做空特斯拉的投資者曾有盈利時期，例如 2025 年至今以及川普與馬斯克之間的爭執期間。然而，從長期來看，大多數做空者在押注特斯拉下跌的過程中都蒙受了損失。