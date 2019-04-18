強震嚇出避險情緒 台灣50反1震後爆大量、出現溢價

強震嚇出投資人的避險情緒，台灣 50 反 1 ETF 在今 (18) 日強震後爆出大量，今天 13:01 分左右花蓮發生規模 6.1 強震，台灣 50 反 1 ETF 隨即於 13:05 出現 5213 張大量，而 13 點至 13:10 間，短短 10 分鐘成交量瞬間放大至 7643 張，尾盤累積量能也因此來到 60058 張，高於台灣 50 反 1 ETF 過去 5 天每日成交量約 45000 張的均量。

元大投信研究團隊分析，雖然台股近來表現仍持續亮眼，但近來亞股已轉為悲觀氣氛，台股大型權值股雖然受惠於外資持續買超，仍有成長動能，但中小型股已開始出現「漲不太動」的跡象，且台灣 50 反 1 ETF 也已出現溢價，顯示部分投資人已開始「居高思危」。

因此一當大地震出現，市場恐慌與避險情緒增溫，此時購入台灣 50 反 1 好比買進地震險，可減低股市下跌損失，因此有不少投資人在強震後，選擇進入台灣 50 反 1，幫自己的投資組合進行避險，當地震災情、市場恐慌情緒後續未持續增加，交易量很快即可回歸市場正常機制。

美國聯準會 3 月釋出鴿派的立場後，資金帶動全球多頭行情，加上近期中國經濟數據頻頻帶來佳音，美國企業財報表現平穩，金融市場釋出穩定訊號。觀察籌碼面，今年以來截至 4/18 收盤，外資買超台股金額也逾 1400 億元，並無減碼徵兆。

元大投信研究團隊表示，然而台股來到 11000 點大關，觀察內資籌碼已有退卻跡象，觀察 4/18 盤中只有大型權值股上漲，中小型股普遍走弱，因此出現加權指數下跌 0.35% 作收，但台灣 50(0050) 卻逆向收紅的現象。

元大投信研究團隊表示，2019 年市場波動加劇，建議投資人，在投資組合裡可多元配置，並適時適度布置反向商品，可減輕市場波動對資產造成的衝擊。