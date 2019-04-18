元晶、星能攜手開發台南鹽田150MW太陽電廠 模組供應產值16～18億元

元晶 (6443) 於今 (18) 日宣布與星能策略聯盟，投入台電「台南鹽田 150MW 太陽光電新建工程」，預計投入約 74 億元，明年興建完工後，每年發電量可達 1.9～2 億度電，係我國最大之地面型太陽電廠，元晶供應全數太陽能模組產能，產值約 16～18 億元。元晶轉型已是我國最大太陽能模組製造廠，目前正全力協助外資 VENA 公司的嘉義鹽灘區 70MW 太陽電廠興建，近期將順利完工，預計 7 月份即可供電，元晶表示， VENA 公司的 70MW 將是目前台灣民營最大太陽能電廠，待此電廠開發後，全力協助星能投入「台南鹽田 150MW 太陽光電新建工程」。



法人推估，台南鹽田總量 150MW 的安裝量，將是國內最大的單一太陽光電案場外，總造價約 74 億元，帶動國內相關的太陽能製造業、電力工程、電線電纜、案場安裝等行業的營收，當中模組供應產價粗估落在 16～18 億元，直接貢獻元晶營收、利潤。



元晶表示，台南鹽田屬於高濕、高熱、強風及高鹽分的環境，對於相關電力設備與太陽能模組都是嚴苛考驗，星能、元晶聯手承攬台電大案場應是最佳搭檔，兼顧著電力、環保、生態與循環經濟，創造出我國大型光電案場最佳典範。