外資直投信心增！A股市值型ETF卡位行情 中小型爆發力強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 11:28

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自去年下半年來，中國股市題材連出，無論是官方祭出的一連串財政與貨幣刺激措施，又或是令全球驚嘆的 DeepSeek 模型問世、引爆 AI 新商機，以及官方引導增量資金入市等等，都吸引市場目光聚焦於 A 股市場投資機會，外資機構如摩根士丹利、高盛對中國看法也轉趨樂觀。在政策面、題材面與資金面皆備之下，激勵中國股市表現，近一月滬深兩市分別上漲近 3.89% 與 6.79%，而成分股多為科技含量較高且具成長動能的中小企業 100 指數更上漲逾 8.25%，表現最為強勁。

財富管理專家表示，中國市場歷經過去一段時間的低迷，在官方政策陸續發酵引導經濟與股市回歸正軌，以及 AI 技術的突破，也讓市場重新評估中國股市吸引力，在資金回補下，股市也自去年底波段低位緩步走揚，連帶投信發行之中國股票相關 ETF 表現齊步上揚。

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以具有市場整體代表性的 A 股市值型 ETF 來看，近一月全數繳出正報酬佳績，裡面以布局中小型股為主的 ETF 表現最俏，其中群益深証中小 (00643-TW) 近一月累積漲幅為 9.13%，漲勢第一。

群益深証中小 ETF 經理人洪祥益表示，從資金動能來看，中國政府於 1 月下旬發布「推動中長期資金入市」實施方案，主要希望透過公募基金、保險、養老基金等資金入市，進而扮演穩定大盤角色，而國際資金布局中國的態度也趨於熱絡，投資產業多為新科技領域。

機構調查也顯示，中國未來 3 年外商直接投資信心已由 2023 年的第 7 位躍升至第 3 位，可見中國科技創新能力仍受國際關注，再者，目前全球基金仍多低配中國資產，這意味著中國股市仍具資金回補與評價修復空間，後市表現值得留意。

洪祥益進一步指出，3 月初中國兩會將登場，若兩會期間有提出更多積極的經濟刺激措施，並強調對新興產業如新科技、新消費的支持，這將為中國市場注入更多信心，料成為下一輪經濟增長的催化劑，建議投資人可透過 A 股市值 ETF 來掌握投資契機。