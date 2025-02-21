台股蓄勢戰前高 外資買超176億元青睞銅板股和這3檔電子股

台股今 (21) 日開高走高、終場上漲 242 點，收在 23730 點，站穩所有均線，蓄勢挑戰前高 23943 點，外資也轉向買超，大買銅板股與高股息 ETF，如群創、聯電與英業達三檔就獲買 3.7 萬張。