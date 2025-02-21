台股蓄勢戰前高 外資買超176億元青睞銅板股和這3檔電子股
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-21 17:15
台股今 (21) 日開高走高、終場上漲 242 點，收在 23730 點，站穩所有均線，蓄勢挑戰前高 23943 點，外資也轉向買超，大買銅板股與高股息 ETF，如群創、聯電與英業達三檔就獲買 3.7 萬張。
三大法人今日合計買超 167.66 億元，其中，外資買超 176.85 億元，終止連二賣，投信賣超 51.19 億元，呈現連四賣，自營商買超 42 億元，由賣轉買；期貨方面，外資加碼空單 722 口，未平倉空單口數提升至 25255 口。
觀察外資買超，清一色皆為銅板股與高股息 ETF，包括新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、英業達 (2356-TW)、凱基金 (2883-TW) 等，張數都在 1.2 萬張以上，也青睞復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)，兩者合計超過 5.2 萬張。
外資賣超則鎖定近日漲多個股，包括金寶 (2312-TW)、華新 (1605-TW)、台泥 (1101-TW)、旺宏 (2337-TW) 等，張數皆達 5000 張，航運股如華航 (2610-TW) 也入列賣超前十名。
自營商也與外資操作一致，同步調節華新、旺宏兩檔個股，合計調節超過 2000 張，不過，投信則逢低敲進華新逾 1500 張。
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