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台股蓄勢戰前高 外資買超176億元青睞銅板股和這3檔電子股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-21 17:15

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台股蓄勢戰前高 外資買超176億元青睞銅板股和這3檔電子股。(鉅亨網資料照)

台股今 (21) 日開高走高、終場上漲 242 點，收在 23730 點，站穩所有均線，蓄勢挑戰前高 23943 點，外資也轉向買超，大買銅板股與高股息 ETF，如群創、聯電與英業達三檔就獲買 3.7 萬張。

三大法人今日合計買超 167.66 億元，其中，外資買超 176.85 億元，終止連二賣，投信賣超 51.19 億元，呈現連四賣，自營商買超 42 億元，由賣轉買；期貨方面，外資加碼空單 722 口，未平倉空單口數提升至 25255 口。


觀察外資買超，清一色皆為銅板股與高股息 ETF，包括新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、英業達 (2356-TW)、凱基金 (2883-TW) 等，張數都在 1.2 萬張以上，也青睞復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)，兩者合計超過 5.2 萬張。

外資賣超則鎖定近日漲多個股，包括金寶 (2312-TW)、華新 (1605-TW)、台泥 (1101-TW)、旺宏 (2337-TW) 等，張數皆達 5000 張，航運股如華航 (2610-TW) 也入列賣超前十名。

自營商也與外資操作一致，同步調節華新、旺宏兩檔個股，合計調節超過 2000 張，不過，投信則逢低敲進華新逾 1500 張。

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台股三大法人聯電群創英業達外資買超

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新光金12.40.40%
玉山金29.651.19%
旺宏22-1.79%
台泥34.20.74%
華新28.8-1.54%
金寶26.852.09%
凱基金18.20.55%
英業達48.54.08%
聯電43.61.40%
群創15.10.67%
華航24.050.21%
元大台灣價值高息9.580.42%
復華台灣科技優息18.870.91%

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