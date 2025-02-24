陸港股搭DeepSeek飛台韓也沾光 台股成亞股吸金王 這2大題材看漲

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-24 16:56

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AI 投資熱潮推動陸港股維持強勁表現，台韓股市也同步受惠，台股上週是亞股吸金王，外資共買超 9.61 億美元，法人建議股市採多路並進，長線趨勢看好創新科技 / 科技及公用事業產業，積極者可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的 (歐股、東歐及新興市場) 操作機會。

儘管俄烏戰爭有望停火，但多項利空壟罩仍打壓美股表現，上周股跌債漲，從資金流向看，近周整體股票型 ETF 獲得 253.66 億美元資金淨流入，美國、歐洲、日本分別獲 138.67 億、46.72 億、9.83 億美元資金淨流入，東歐、拉美也有小幅資金流入，但亞洲、中國等市場分別流出 31.03 億、30.25 億美元資金。依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為主題、金融、工業；淨流出金額最高的產業為核心消費，其次為非核心消費、科技。

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AI 投資熱潮推動陸港股維持強勁表現，台韓股市也同步受惠，惟印度股市因資金排擠效應而走跌，但從資金流向看卻與股市漲跌不一，台股上週是亞股吸金王，外資共買超 9.61 億美元，印度股市也獲外資買超 2.95 億美元，但韓國股市遭外資賣超，達 2.19 億美元，馬來西亞、印尼、菲律賓、越南等東南亞股市也成外資提款對象。

受川普關稅不確定性、美國景氣數據不佳影響，資金持續湧入債市，過去一週，整體固定收益型 ETF 共獲 89.63 億美元資金淨流入，美債、歐債、亞債分別獲 62.98 億、6.49 億、1.11 億美元淨流入。從債券信評看，投資等級債 ETF 資金流入 35.37 億美元，非投資等級債 ETF 也有 15.7 億美元資金流入。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普開啟關稅戰，時間點主要落在 3 月至 4 月初，未來 1 個多月將是關鍵時刻，預期在關稅政策明朗前市場欠缺方向，建議以美國平衡型基金及債券型基金為核心，度過波動期。目前看來關稅是川普政府的談判手段之一，目的是希望解決非法移民、毒品及貿易失衡等問題，並實現 MAGA(美國再次偉大) 目標，若對手國願與川普政府在特定議題進行談判、達成協議並執行，最終將有望免於高關稅，但談判過程中的不確定性將增添市場波動，基本情境並不預期會爆發全球貿易戰，全球景氣有望維持穩健增長。

股市策略建議多路並進，長線趨勢看好創新科技 / 科技及公用事業產業，積極者可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的 (歐股、東歐及新興市場) 操作機會，近期遭逢調節而承壓的美國小型股及印度股市基本面無虞，建議採取加碼定期定額扣款金額或頻率的方式累積部位，靜待烏雲散去。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，2024 年科技七雄的企業獲利成長率高於「其他科技股」，預計這種情況將在 2025 年縮小，期待 2025 年整個科技產業的市場範圍將會更加廣闊。近幾個月來，業界圍繞著 AI 代理的概念進行了整合，在工作上 AI 代理能分析客戶購買歷史，並自動選擇和發送個人化的促銷電子郵件，在家中，AI 代理能幫助計劃和預訂旅行、輔導孩子數學、制定每週家庭用餐計劃，在 AI 代理的幫助下， AI 的採用率應會在 2025 年取得實質性進展。