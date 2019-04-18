沃旭國產化不足提替代方案 經濟部最遲24日完成審查

離岸風電開發商沃旭能源的國產化方案，仍未獲經濟部工業局審查通過，不過，經濟部長沈榮津今 (18) 日表示，沃旭目前很努力執行國產化要求，但受限國內廠商無足夠產能，而沃旭也已提出包括提前來台設機艙組裝廠、設立上千萬元產業基金等替代方案，該方案最可在本周、最遲下周三 (24 日) 完成審查。

沃旭大彰化風場預計今年 5 月動工，並於 2021 年完工併聯。但由於沃旭所提出的產業關聯執行方案，仍未獲經濟部工業局通過，主因為其採購國產化比例不符合標準，也讓外界憂心，沃旭大彰化離岸風場開發是否會有變數。

不過，沈榮津表示，沃旭目前很努力執行國產化相關要求，但在水下基礎、基樁等項目，受限國內產能不足，無法達到 100% 國產化，而沃旭將提出國內供應商無剩餘產能的文件，再由鋼鐵工會、風電協會等協助評估，檢視旗下會員廠商是否不具備足夠產能，最後再由能源局來研判。

雖然因國內廠商產能不夠，使國產化比例無法達標，但沈榮津說，沃旭提出的替代方案，包括提前於 2021 年來台設立機艙組裝廠，此為落實風機國產化很重要的部分，也會成立上千萬元的產業基金，協助供應商培訓電焊人才，及輔導技術能力較不足的次級供應商。

此外，沈榮津指出，沃旭還提出，願意將沒有國產化義務的競價風廠，納入未來國產化範圍，以善盡產業關聯性義務，盼最快可在本周、最遲下周三完成其替代方案審查。