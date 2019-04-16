2019上海車展：豐田展出電動款C-HR / IZOA

全球最大規模車展「上海國際汽車工業展」即將在於 2019 年 4 月 18 – 25 日在上海國家會展中心對外展出。會場在今明 (16、17 日) 兩天開放媒體採訪，眾家車廠為了搶自家產品的曝光率，無不使盡全力。今 (16) 日日本豐田 (7203-JP) 的新款電動車 (EV) 電動款的 C-HR」(IZOA)，也首度在鏡頭前曝光。預定 2020 年在中國市場上市。

(圖: Investing.com)

這是豐田首度在中國市場推出自家品牌的電動車，也希望藉此在中國愈趨嚴格的新能源車政策下，強化自身的市場競爭力。並試圖努力追上美國特斯拉、德國福斯汽車等歐美車廠的腳步。

豐田在中國的合資公司廣汽豐田，已於 2018 年以廣汽豐田之名推出了純電動 SUV 車款「ix4」。ix4 是一款基於廣汽傳祺 GS4 EV 設計的純電動 SUV 車款，二者在外型和內裝設計上基本相同，除了尾燈組的造型變化較為明顯外，尾門上的「廣汽豐田」和「ix4 EV」字樣則是最大的差異所在。

豐田也預計在 2020 年代，於全球市場推出十款以上的電動車。而打頭陣的就是本 (16) 日公開的 C-HR、IZOA 兄弟車款。該公司並計畫在 2030 年，於全球市場的電動車銷售台數要達到 550 萬輛以上。

豐田 TMEC 的電動概念車「RHOMBUS」 (圖: 翻攝自豐田官網)

此外，由豐田中國研發中心 (Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd.，TMEC) 所開發的，迎合中國 90 後世代喜好的電動概念車「RHOMBUS」也同時在會場上展出。

而在其他的日系車廠方面，東風本田也展出了中國市場專用電動車款「X-NV CONCEPT」概念車。