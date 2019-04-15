OECD：日本需將消費稅提升至26%！

經濟合作暨發展組織 (OECD) 在週一 (15 日) 時，公布了對日經濟審查報告書。OECD 在這項報告書當中，整理出多項針對日本的財政建全化，所提出的經濟對策及建言。要求日本有必要作出全面性的計畫，且在政策實施上必需以消費稅增稅作為主軸。另外為了節省公共支出，也要求日本政府在醫療制度上作出改革。

OECD 在這次的報告中指出，由於日本人口在 2050 年將會減少至 1 億人左右的水準，屆時將會面臨高齡化及債務擴大等長期性問題。

日本 2019 年的經濟成長率預估為 0.8%，2020 年的預測則為 0.7%，在未來展望上認為將會逐漸趨緩。為了確保政府財政的持續性，OECD 認為日本必須提出具體的計畫。就擴大稅收的手段來說，期盼以消費稅的增稅作為主要方式。

但是若以消費稅的增稅措施，作為確保政府財政建全的唯一手段，則必須將稅率提高到 20 – 26% 的水準。而在 2019 年 10 月即將上路的 10% 消費稅增稅問題上，OECD 認為此次日本政府在增稅問題上所提出的各項對策，將讓影響規模較過去 2014 年消費稅調升至 8% 時來的小。

OECD 建議可多使用學名藥來減少醫療支出 (圖: AFP)

此外，為了確保財政的持續性，也強調社會保險費用改革的必要性。舉凡是居家醫療的擴充，廣泛採用學名藥，或是提高各項環境相關稅則都是可以考慮的作法。

該項報告也指出日本經濟「面對中國需求趨緩，過於脆弱」；在人口結構日趨高齡的問題方面，提出了「可提高生產力來彌補勞動力的不足」、「擴大聘僱外國人」等等建言。另外也建議日本企業將公司獲利用於提高員工薪資，以及設備投資等方面。