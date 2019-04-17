PS5 主機規格曝光！但2019仍不會上市

SIE 在接受美國媒體「WIRED」的專訪時，終於向世人透露了次世代 PlayStation(PS) 的主機規格。SIE 在與媒體訪談中，以「Next-Gen PlayStation」來稱呼新款主機，是否會採過去利用世代順序以數字來命名還不得而知。

(圖: Investing.com)

曾參與 PS4 主機以及「袋狼大進擊」系列遊戲開發的，索尼 (6758-JP) 首席系統架構師 Mark Cerny 表示，次世代 PS 使用 AMD 的第 3 代 Ryzen 的 8 核心處理器，採用 7 奈米製程 Zen 2 架構。

GPU 則來自客製化的 Radeon Navi 系列，將支援光線追蹤 (Ray Tracing) 以及 8K 解析度畫面。光線追蹤在 3D 畫面呈現上，可以預測光影的複雜交錯，也是目前好萊塢電影最常使用的視覺特效。

AMD 的晶片也將提供客製化的 3D 音效，Mark Cerny 認為次世代 PS 將會重新定義家用遊戲主機的音響效果。

另外，新世代 PS 將捨棄傳統機械式硬碟，改採資料讀寫更為高速的 SSD。可讓《蜘蛛人》在變換場景時，將資料載入時間由 15 秒大幅縮減到 0.8 秒。

而面對媒體在 PS VR 方面的提問，Mark Cerny 則說「今天沒有打算在我們的 VR 戰略上作詳細說明」，「VR 對於我們來說是非常重要的。可以透露的，就是次世代 PS 主機也將支援現在的 PS VR 頭戴裝置」。

Mark Cerny 表示次世代 PS 主機在 2019 年仍不會上市，而未來也將繼續採用實體遊戲軟體，不會光靠下載功能來取得遊戲軟體。目前開發套件已經提供給部分開發者們使用，索尼也會加速在相關開發套件上的部屬，以方便遊戲開發商們早日適應新遊戲主機的能力。