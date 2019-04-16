歐股盤前─市場關注企業財報表現 指數期貨漲跌互見

投資人持續關注企業財報表現，今 (16) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 2 點 43 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.18%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.12%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.99%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.23 %，深證成指上漲 2.03%；南韓 Kospi 指數上漲 0.30%，日經 225 指數上漲 0.24 %；台股收漲 52.25 點，至 10927.85 點。

高盛、花旗首季財報表現不如預期，拖累金融股表現，昨 (15) 日美股收低，道瓊工業指數收跌 27.53 點(0.1%)，至 26384.77 點；標普 500 指數收跌 1.83 點(0.06%)，至 2905.58 點；那斯達克指數收跌 8.15 點(0.1%)，至 7976.01 點。

投資人持續關注企業財報表現，包括摩根士丹利、美國銀行、Netflix、嬌生等公司的業績，都是本週焦點。

美國總統川普週日再度對聯準會 (Fed) 開砲，稱量化緊縮猶如「殺手」，若不是 Fed 升息，美股將多漲 5000 至 1 萬點。

川普有意提名 Herman Cain、Stephen Moore，擔任 Fed 理事，外界解讀，川普此舉是為了安插「自己人」，恐影響 Fed 的獨立性。

國際貨幣基金 (IMF) 上週於華府召開春季會議，並於全球財政政策年度報告中，呼籲德國、南韓、澳洲等有預算盈餘的國家，推出財政刺激措施，以提振經濟成長。