日本小七揮軍福建！2019秋天推1號店

日商「Seven & I 控股」(3382-JP) 於週四 (11 日) 所發出的新聞稿表示，該公司在中國的完全子公司「柒一拾壹 (中國) 投資有限公司」，著眼於經濟發展迅速的中國東南方各省，已於 2019 年 4 月 11 日將旗下便利商店 7-Eleven 的加盟權授予當地的「福建榕寧便利店管理有限公司」。預計在 2019 年秋天，第 1 家分店就會以 7-Eleven 的名稱，在福建省的省會所在處福州市內展開服務。

(圖：Investing.com)

截至 2018 年 12 月底為止，Seven & I 控股透過旗下的柒一拾壹 (中國) 投資有限公司，已在中國北京、上海等處開了 2816 家便利商店。而該公司今後也計畫在已經展開事業的地區，還有在尚未涉足的區域強化展店計畫。

福建榕寧便利店管理有限公司，是由在福州市當地具有高知名度，於中國經營全國性小型百貨公司的「三福服飾有限公司」與「福建榕寧投資有限公司」所設立的完全子公司。

而柒一拾壹 (中國) 投資有限公司先前也在 2018 年 12 月 18 日將加盟權授予「陜西賽文提客便利連鎖有限公司」，並預計在 2019 年夏天於陝西省展開服務。在中國西北地方也積極展開布局。

有關 7-Eleven 在中國福建省的展店內容

加盟授權者：柒一拾壹 (中國) 投資有限公司

加盟被授權者：福建榕寧便利店管理有限公司

7-Eleven 在中國福建省之營運公司簡介

公司名稱：福建榕寧便利店管理有限公司

設立日期：2019 年 2 月 28 日

登錄資本：5 億人民幣

公司所在：福建省福州市

展店時程：2019 年秋天