LINE持續在台徵才 預計招募逾50位開發工程師

LINE 台灣去年底陸續釋出招募人才計劃，今 (9) 日也宣布，將針對開發者社群更多投入資源，於 5 月 18 日舉辦第一屆 LINE Developers Recruitment Day，預計招募超過 50 位開發工程師，其中包含資安工程師、資料工程師等特色職缺，而今年度的暑期實習計畫也將開跑，釋出橫跨 8 個部門、超過 11 個職缺。

LINE 台灣將於 5 月 18 日舉辦第一屆 LINE Developers Recruitment Day，將針對 LINE 近期推出的服務，招募各界開發好手，包含與 Fintech 及區塊鏈相關內容、及支付與虛擬貨幣等相關職缺，而電商與旅遊導購平台的串接，也需要熟悉使用者經驗的前端與後端工程師。

為協助各服務能有效運用資料科學與機器學習等技術，LINE 強調，資料工程團隊也是這次的招募重點，且資安團隊也持續招募新血中，預計招募超過 50 位開發工程師，有興趣的開發者可在 4 月 13 日前投遞履歷。

除大舉招募開發工程師外，LINE 今年的 LINE FRESH 暑期實習計畫也將開跑，該實習計畫今年已邁入第 6 年，去年錄取率僅千分之三，今年將以「Start with LINE 下一站，新起點」為主題，釋出橫跨 8 個部門、超過 11 個職缺，除行銷、公關、電商、貼圖、LINE Pay、客服、TODAY 等單位，今年新增旅遊與內容服務相關職缺，讓實習生可參與公司的新計劃。

此外，LINE TechFRESH 技術新星人才計畫，今年也接續進行，將招募 5 位資訊工程背景實習生，在為期 1 年的實習中，實習生將有機會從頭到尾參與規劃，深入了解軟體新創執行發展的歷程。