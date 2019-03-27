研究機構：殖利率曲線僅「部分倒掛」 情況應與過去不同

該如何解讀近日美債殖利率倒掛？在眾多投資銀行及分析師都質疑這次倒掛的可靠度後，老牌研究機構 Ned Davis Research 也表示，這次的殖利率曲線走勢，確實「看起來很奇怪」。

美債 3 個月期的殖利率，在週二 (26 日) 連續第 3 天高於 10 年期債券，這種殖利率曲線倒掛現象，被視為經濟衰退即將來臨的可靠指標。美國 10 年期公債殖利率週二止穩在 2.418%，但沒有逆轉倒掛的形勢。

美債 10 年期與 3 個月期利差 圖片來源：Fred

對此，眾機構較大的爭論在於，倒掛現象要維持多久、並在多久之後會出現經濟衰退。Bianco Research 研究發現，就歷史上看，如果倒掛的情況維持 10 天，在未來 12-18 個月內，恐難逃經濟衰退的命運。

目前僅部分倒掛

不過，Ned Davis Research 指出，除了 3 個月 / 10 年期之外，其他的殖利率曲線都很正常。特別是，如果只看 3 年期以上的長期公債，完全沒有需要擔憂的理由。

不同天期美債殖利率 (圖表取自 Barron's)

目前並不清楚這種「部分倒掛」的現象，是否會影響這個衰退指標的可靠性，但它確實說明了自金融危機後，市場已有所變化，而如果經濟衰退確實出現，市場也預計，政策上會有不同於前兩次衰退時的做法。

同時，當前 2 年期公債的殖利率，也依然低於 10 年期公債殖利率，這與一般的歷史情況不符，通常 2 年期會較 3 個月期，更早幾個月對 10 年期出現殖利率曲線倒掛現象。

而 30 年期公債殖利率，也仍高於 5 年期及 10 年期。但在 2001 年及 2008 年衰退之前，30 年期的殖利率已經先低於 5 年期。

提供未來政策線索

Ned Davis Research 認為，當前不尋常的曲線走勢，可以提供市場對增長的預期，以及對政策制定者可能的回應提供線索。

首先，這種奇怪的曲線，主要是由聯準會決定在稍晚結束縮表後，所造成的市場反應，而接下來，聯準會可能會買進短期國庫券來因應局勢變化。

其次，由殖利率的水準也顯示，投資人並不預計通膨會像金融危機時期一樣下滑。這可能是出於對強力財政政策的預期，也可能是因為聯準會似乎不介意通膨攀高至 2% 目標值上方。

對於這次的利率倒掛，較多經濟學家及官員視此為長期利率遭扭曲。穆迪 (Moody’s) 分析師 Ryan Sweet 表示，由於央行持有過多的政府公債，因此殖利率不再是市場驅動的結果。

聯準會前主席葉倫 (Janet Yellen) 認為，這可能是「需要在某個時候降息」的預示，但這不代表經濟將陷入衰退。